Partidos de hoy, viernes 20 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, viernes 20 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Europa - Liga de Naciones de la UEFA
- 6:00 Sorteo UEFA Nations League Disney+ Premium
España - LaLiga
- 15:00 Athletic Club vs Espanyol DIRECTV Sports, DGO
Alemania - Bundesliga
- 14:30 Bayern München vs Köln ESPN, Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 14:45 Troyes vs Le Havre Disney+ Premium
Portugal - Copa de Portugal
- 15:45 Porto vs Paredes Fox Sports, Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 18:00 Vélez Sarsfield vs Belgrano Fanatiz, TNT Sports, Max
Chile - Primera División
- 16:00 Cobresal vs Audax Italiano max, TNT SPORTS Premium
- 18:30 Palestino vs Unión La Calera max, TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 16:30 Medellín vs Santa Fe RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
- 18:35 Atlético Bucaramanga vs América de Cali RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
- 20:40 Deportivo Cali vs Millonarios RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
Ecuador - Serie A
- 12:00 Independiente del Valle vs Macará Zapping
Paraguay - Primera División
- 15:30 Sportivo Ameliano vs Sportivo Luqueño DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
- 18:00 Deportivo Recoleta vs Guaraní DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
Perú - Copa Perú
- 12:00 MinAS Pamputa vs Atletico Nacional
- 15:00 Cajabamba vs Bella Esperanza
Uruguay - Primera División
- 14:30 Racing vs Central Español Disney+ Premium, DIRECTV Sports
- 14:30 Cerro vs Nacional Disney+ Premium, DIRECTV Sports
- 14:30 Liverpool vs Wanderers Disney+ Premium, DIRECTV Sports
Copa Mundial Sub-17
- 8:00 Cuba Sub-17 vs Tayikistán Sub-17 DIRECTV Sports
- 8:00 Bélgica Sub-17 vs Vietnam Sub-17 DIRECTV Sports
- 8:30 Malí Sub-17 vs Nueva Zelanda Sub-17 DIRECTV Sports
- 9:00 España Sub-17 vs China PR Sub-17 DIRECTV Sports
- 10:00 Italia Sub-17 vs Jamaica Sub-17 DIRECTV Sports
- 10:30 Senegal Sub-17 vs Croacia Sub-17 DIRECTV Sports
- 11:00 Costa de Marfil Sub-17 vs Uzbekistán Sub-17 DIRECTV Sports
- 11:00 Fiyi Sub-17 vs Marruecos Sub-17 DIRECTV Sports
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