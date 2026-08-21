Partidos de hoy, viernes 21 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 21 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 12:00 FC Cajamarca vs Atlético Grau Movistar Deportes, Liga1 Play, Liga 1 Max
- 15:00 Alianza Atlético vs Sporting Cristal Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
Inglaterra - Premier League
- 14:00 Arsenal vs Coventry City ESPN, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 14:00 Real Betis vs Real Sociedad DIRECTV Sports, DGO
Francia - Ligue 1
- 13:45 Olympique Marseille vs Strasbourg ESPN2, Disney+ Premium
Alemania - DFB Pokal
- 11:00 Waldhof Mannheim vs Kaiserslautern Onefootball, DFB Play
- 11:00 Preußen Münster vs Karlsruher SC Onefootball, DFB Play
- 11:00 SC St. Tönis vs Eintracht Frankfurt Onefootball, DFB Play
- 13:45 Hansa Rostock vs Stuttgart Onefootball, DFB Play
Argentina - Liga Profesional
- 12:30 Aldosivi vs Unión Santa Fe Fanatiz, TNT Sports Argentina, Max Argentina, TyC Sports Internacional
- 18:00 Estudiantes Río Cuarto vs San Lorenzo Fanatiz, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, TyC Sports Internacional
Bolivia - Primera División
- 17:30 The Strongest vs Universitario de Vinto Entel Gol
- 19:30 Oriente Petrolero vs San Antonio Bulo Bulo Entel Gol
Chile - Primera División
- 19:30 Audax Italiano vs Unión La Calera max chile, TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 16:05 Jaguares de Córdoba vs Boyacá Chicó RCN, Win+ Futbol, Win Play
- 19:30 Alianza vs Deportivo Pereira RCN, Win+ Futbol, Win Play
Ecuador - Serie A
- 19:00 Deportivo Cuenca vs Mushuc Runa Zapping
- 19:00 Leones del Norte vs Independiente del Valle Zapping
Paraguay - Primera División
- 16:30 Rubio Ñú vs Sportivo Trinidense DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay
Uruguay - Primera División
- 14:00 Albion vs Boston River Disney+ Premium, DIRECTV Sports Uruguay
- 17:00 Liverpool vs Cerro Disney+ Premium, DIRECTV Sports Uruguay
Venezuela - Primera División
- 15:00 Anzoátegui FC vs Trujillanos
- 18:00 Caracas vs Carabobo
Turquía - Super Lig
- 13:30 BB Erzurumspor vs Galatasaray Disney+ Premium
México - Liga MX
- 20:00 León vs Monterrey TUDN USA, TUDN App, ViX, FOX One
- 20:00 Tigres UANL vs Atlante Fox Sports 2, fuboTV, Telemundo Deportes, UNIVERSO
- 22:00 Juárez vs América fuboTV, Telemundo Deportes, UNIVERSO, FOX Deportes
- 22:00 Querétaro vs Toluca TUDN USA, FOX Mexico