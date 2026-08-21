Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, viernes 21 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 21 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 12:00 FC Cajamarca vs Atlético Grau Movistar Deportes, Liga1 Play, Liga 1 Max
  • 15:00 Alianza Atlético vs Sporting Cristal Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

Inglaterra - Premier League

  • 14:00 Arsenal vs Coventry City ESPN, Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 14:00 Real Betis vs Real Sociedad DIRECTV Sports, DGO

Francia - Ligue 1

  • 13:45 Olympique Marseille vs Strasbourg ESPN2, Disney+ Premium

Alemania - DFB Pokal

  • 11:00 Waldhof Mannheim vs Kaiserslautern Onefootball, DFB Play
  • 11:00 Preußen Münster vs Karlsruher SC Onefootball, DFB Play
  • 11:00 SC St. Tönis vs Eintracht Frankfurt Onefootball, DFB Play
  • 13:45 Hansa Rostock vs Stuttgart Onefootball, DFB Play

Argentina - Liga Profesional

  • 12:30 Aldosivi vs Unión Santa Fe Fanatiz, TNT Sports Argentina, Max Argentina, TyC Sports Internacional
  • 18:00 Estudiantes Río Cuarto vs San Lorenzo Fanatiz, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, TyC Sports Internacional

Bolivia - Primera División

  • 17:30 The Strongest vs Universitario de Vinto Entel Gol
  • 19:30 Oriente Petrolero vs San Antonio Bulo Bulo Entel Gol

Chile - Primera División

  • 19:30 Audax Italiano vs Unión La Calera max chile, TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:05 Jaguares de Córdoba vs Boyacá Chicó RCN, Win+ Futbol, Win Play
  • 19:30 Alianza vs Deportivo Pereira RCN, Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A

  • 19:00 Deportivo Cuenca vs Mushuc Runa Zapping
  • 19:00 Leones del Norte vs Independiente del Valle Zapping

Paraguay - Primera División

  • 16:30 Rubio Ñú vs Sportivo Trinidense DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay

Uruguay - Primera División

  • 14:00 Albion vs Boston River Disney+ Premium, DIRECTV Sports Uruguay
  • 17:00 Liverpool vs Cerro Disney+ Premium, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela - Primera División

  • 15:00 Anzoátegui FC vs Trujillanos
  • 18:00 Caracas vs Carabobo

Turquía - Super Lig

  • 13:30 BB Erzurumspor vs Galatasaray Disney+ Premium

México - Liga MX

  • 20:00 León vs Monterrey TUDN USA, TUDN App, ViX, FOX One
  • 20:00 Tigres UANL vs Atlante Fox Sports 2, fuboTV, Telemundo Deportes, UNIVERSO
  • 22:00 Juárez vs América fuboTV, Telemundo Deportes, UNIVERSO, FOX Deportes
  • 22:00 Querétaro vs Toluca TUDN USA, FOX Mexico

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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.