Partidos de hoy, viernes 21 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 21 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver

España - LaLiga

15:00 Valencia vs Levante DIRECTV, DGO

Alemania - Bundesliga

14:30 Mainz 05 vs Hoffenheim Disney Plus

Francia - Ligue 1

14:45 Nice vs Olympique Marseille ESPN, Disney Plus

Bolivia - Primera División

16:30 Gualberto Villarroel SJ vs Aurora Futbol Canal

18:30 Independiente Petrolero vs ABB Futbol Canal

Chile - Primera División de Chile

18:00 Deportes Iquique vs Cobresal TNT Sport, Max

18:00 Deportes Limache vs Unión Española TNT Sport, Max

18:00 Audax Italiano vs Everton TNT Sport, Max

Ecuador - Serie A de Ecuador

16:30 Universidad Católica vs Libertad Canal del Fútbol, Zapping

19:00 Deportivo Cuenca vs El Nacional Canal del Fútbol, Zapping

Paraguay - Primera División de Paraguay

15:00 Sportivo Luqueño vs Olimpia Tigo Sports

17:30 2 de Mayo vs Deportivo Recoleta Tigo Sports