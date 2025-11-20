Partidos de hoy, viernes 21 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
España - LaLiga
- 15:00 Valencia vs Levante DIRECTV, DGO
Alemania - Bundesliga
- 14:30 Mainz 05 vs Hoffenheim Disney Plus
Francia - Ligue 1
- 14:45 Nice vs Olympique Marseille ESPN, Disney Plus
Bolivia - Primera División
- 16:30 Gualberto Villarroel SJ vs Aurora Futbol Canal
- 18:30 Independiente Petrolero vs ABB Futbol Canal
Chile - Primera División de Chile
- 18:00 Deportes Iquique vs Cobresal TNT Sport, Max
- 18:00 Deportes Limache vs Unión Española TNT Sport, Max
- 18:00 Audax Italiano vs Everton TNT Sport, Max
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 16:30 Universidad Católica vs Libertad Canal del Fútbol, Zapping
- 19:00 Deportivo Cuenca vs El Nacional Canal del Fútbol, Zapping
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 15:00 Sportivo Luqueño vs Olimpia Tigo Sports
- 17:30 2 de Mayo vs Deportivo Recoleta Tigo Sports