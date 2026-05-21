Partidos de hoy viernes 22 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 22 de mayo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

15:00 Juan Pablo II College vs Melgar Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

Italia - Serie A

13:45 Fiorentina vs Atalanta ESPN3, Disney+ Premium

Bolivia - Primera División

14:00 San Antonio Bulo Bulo vs ABB Entel TV, Entel Gol

19:00 Gualberto Villarroel SJ vs The Strongest Entel TV, Entel Gol

Chile - Primera División

19:00 Everton vs Coquimbo Unido Max chile, TNT SPORTS Premium

Ecuador - Serie A

19:00 Independiente del Valle vs Libertad Zapping

Paraguay - Primera División

16:00 2 de Mayo vs Sportivo San Lorenzo DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz

Perú - Liga 2

13:00 Ayacucho vs Comerciantes YouTube

15:15 Binacional vs Sport Huancayo 2 YouTube

Uruguay - Primera División

17:30 Liverpool vs Racing Disney+ Premium, DIRECTV Sports

Ecuador - Copa Ecuador

15:00 Nueve de Octubre vs Manta DIRECTV Sports, DGO

Francia - Copa de Francia

14:00 Lens vs Nice DIRECTV Sports, DGO