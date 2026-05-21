Partidos de hoy viernes 22 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 22 de mayo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 Juan Pablo II College vs Melgar Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
Italia - Serie A
- 13:45 Fiorentina vs Atalanta ESPN3, Disney+ Premium
Bolivia - Primera División
- 14:00 San Antonio Bulo Bulo vs ABB Entel TV, Entel Gol
- 19:00 Gualberto Villarroel SJ vs The Strongest Entel TV, Entel Gol
Chile - Primera División
- 19:00 Everton vs Coquimbo Unido Max chile, TNT SPORTS Premium
Ecuador - Serie A
- 19:00 Independiente del Valle vs Libertad Zapping
Paraguay - Primera División
- 16:00 2 de Mayo vs Sportivo San Lorenzo DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
Perú - Liga 2
- 13:00 Ayacucho vs Comerciantes YouTube
- 15:15 Binacional vs Sport Huancayo 2 YouTube
Uruguay - Primera División
- 17:30 Liverpool vs Racing Disney+ Premium, DIRECTV Sports
Ecuador - Copa Ecuador
- 15:00 Nueve de Octubre vs Manta DIRECTV Sports, DGO
Francia - Copa de Francia
- 14:00 Lens vs Nice DIRECTV Sports, DGO