Partidos de hoy, viernes 23 de enero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 23 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver
España - LaLiga
- 15:00 Levante vs Elche DIRECTV Sports, DGO
Italia - Serie A
- 14:45 Internazionale vs Pisa ESPN 2, Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 14:30 St. Pauli vs Hamburger SV Disney Plus
Francia - Ligue 1
- 14:00 Auxerre vs PSG Disney Plus
Portugal - Primeira Liga
- 15:15 Casa Pia vs AVS
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 San Lorenzo vs Lanús
- 18:00 Independiente vs Estudiantes
- 20:15 Talleres Córdoba vs Newell’s Old Boys
- 20:15 Independiente Rivadavia vs Atlético Tucumán
Colombia - Categoría Primera A
- 18:20 Inter Bogotá vs Cúcuta Deportivo RCN Nuestra Tele, Win Sports
- 20:30 Deportes Tolima vs Alianza RCN Nuestra Tele, Win Sports
Sudamérica - Serie Río de la Plata
- 17:45 Colón vs Paysandu Disney Plus
- 19:55 Deportes Concepción vs Torque Disney Plus
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 16:00 Deportivo Recoleta vs Sportivo Trinidense
- 18:15 2 de Mayo vs Sportivo Luqueño
