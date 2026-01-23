Partidos de hoy, viernes 23 de enero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 23 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver

España - LaLiga

15:00 Levante vs Elche DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

14:45 Internazionale vs Pisa ESPN 2, Disney Plus

Alemania - Bundesliga

14:30 St. Pauli vs Hamburger SV Disney Plus

Francia - Ligue 1

14:00 Auxerre vs PSG Disney Plus

Portugal - Primeira Liga

15:15 Casa Pia vs AVS

Argentina - Liga Profesional

17:00 San Lorenzo vs Lanús

18:00 Independiente vs Estudiantes

20:15 Talleres Córdoba vs Newell’s Old Boys

20:15 Independiente Rivadavia vs Atlético Tucumán

Colombia - Categoría Primera A

18:20 Inter Bogotá vs Cúcuta Deportivo RCN Nuestra Tele, Win Sports

20:30 Deportes Tolima vs Alianza RCN Nuestra Tele, Win Sports

Sudamérica - Serie Río de la Plata

17:45 Colón vs Paysandu Disney Plus

19:55 Deportes Concepción vs Torque Disney Plus

Paraguay - Primera División de Paraguay

16:00 Deportivo Recoleta vs Sportivo Trinidense

18:15 2 de Mayo vs Sportivo Luqueño