Partidos de hoy, viernes 23 de octubre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, viernes 23 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Perú - Liga 1
- 13:00 UTC Cajamarca vs Melgar Liga 1 MAX, Liga 1 Play
- 15:15 Atlético Grau vs ADT Liga 1 MAX, Liga 1 Play
Inglaterra - Premier League
- 14:00 Ipswich Town vs Nottingham Forest ESPN, Disney Plus
España - LaLiga
- 14:00 Deportivo Alavés vs Málaga ESPN 3, Disney Plus
Italia - Serie A
- 13:45 Torino vs Monza ESPN 4, Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 13:30 Stuttgart vs Borussia M’gladbach Disney Plus
Francia - Ligue 1
- 13:45 Brest vs Nice Disney Plus
Argentina - Liga Profesional
- 16:00 Gimnasia La Plata vs Sarmiento
- 16:30 Gimnasia Mendoza vs Platense
- 19:15 Tigre vs Atlético Tucumán
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