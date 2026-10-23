Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, viernes 23 de octubre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.

Partidos de hoy, viernes 23 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE

Perú - Liga 1

  • 13:00 UTC Cajamarca vs Melgar Liga 1 MAX, Liga 1 Play
  • 15:15 Atlético Grau vs ADT Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Inglaterra - Premier League

  • 14:00 Ipswich Town vs Nottingham Forest ESPN, Disney Plus

España - LaLiga

  • 14:00 Deportivo Alavés vs Málaga ESPN 3, Disney Plus

Italia - Serie A

  • 13:45 Torino vs Monza ESPN 4, Disney Plus

Alemania - Bundesliga

  • 13:30 Stuttgart vs Borussia M’gladbach Disney Plus

Francia - Ligue 1

  • 13:45 Brest vs Nice Disney Plus

Argentina - Liga Profesional

  • 16:00 Gimnasia La Plata vs Sarmiento
  • 16:30 Gimnasia Mendoza vs Platense
  • 19:15 Tigre vs Atlético Tucumán

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