Partidos de hoy, viernes 23 de octubre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.

Partidos de hoy, viernes 23 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE

Perú - Liga 1

13:00 UTC Cajamarca vs Melgar Liga 1 MAX, Liga 1 Play

15:15 Atlético Grau vs ADT Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Inglaterra - Premier League

14:00 Ipswich Town vs Nottingham Forest ESPN, Disney Plus

España - LaLiga

14:00 Deportivo Alavés vs Málaga ESPN 3, Disney Plus

Italia - Serie A

13:45 Torino vs Monza ESPN 4, Disney Plus

Alemania - Bundesliga

13:30 Stuttgart vs Borussia M’gladbach Disney Plus

Francia - Ligue 1

13:45 Brest vs Nice Disney Plus

Argentina - Liga Profesional