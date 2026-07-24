Por Redacción EC

Partidos de hoy, viernes 24 de julio de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 24 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 15:00 Alianza Atlético vs Los Chankas Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 20:30 Universitario vs Cusco Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

Argentina - Liga Profesional

  • 14:45 Gimnasia Mendoza vs Central Córdoba TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports
  • 17:00 Vélez Sarsfield vs Instituto Fanatiz, TNT Sports, Max, ViX
  • 17:00 Racing Club vs Gimnasia La Plata TyC Sports, Fanatiz, ESPN Premium, Disney+ Premium
  • 19:15 Huracán vs Banfield Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Premium
  • 19:15 Platense vs Unión Santa Fe TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports, Max

Bolivia - Primera División

  • 18:00 Aurora vs ABB Entel Gol

Chile - Primera División de Chile

  • 17:00 Unión La Calera vs Everton max chile, TNT SPORTS Premium
  • 19:30 Colo-Colo vs Deportes Limache max chile, TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:10 Llaneros vs Deportivo Pereira RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
  • 20:15 Deportivo Cali vs Jaguares de Córdoba RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz

Paraguay - Primera División

  • 14:00 2 de Mayo vs Rubio Ñú DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
  • 16:30 Cerro Porteño vs Sportivo Trinidense DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz

Perú - Liga 2

  • 13:00 Minas vs Estudiantil CNI YouTube
  • 15:15 Comerciantes vs Alianza Universidad YouTube

Uruguay - Primera División

  • 17:30 Nacional vs Progreso Disney+ Premium, DIRECTV Sports

Liga MX - México

  • 22:00 Atlante vs América TUDN, Azteca 7, ESPN
  • 22:00 Tijuana vs León FOX Mexico, ViX, FOX One

VIDEO RECOMENDADO
Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.