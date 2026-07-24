Partidos de hoy, viernes 24 de julio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 24 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 Alianza Atlético vs Los Chankas Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
- 20:30 Universitario vs Cusco Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
Argentina - Liga Profesional
- 14:45 Gimnasia Mendoza vs Central Córdoba TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports
- 17:00 Vélez Sarsfield vs Instituto Fanatiz, TNT Sports, Max, ViX
- 17:00 Racing Club vs Gimnasia La Plata TyC Sports, Fanatiz, ESPN Premium, Disney+ Premium
- 19:15 Huracán vs Banfield Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Premium
- 19:15 Platense vs Unión Santa Fe TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports, Max
Bolivia - Primera División
- 18:00 Aurora vs ABB Entel Gol
Chile - Primera División de Chile
- 17:00 Unión La Calera vs Everton max chile, TNT SPORTS Premium
- 19:30 Colo-Colo vs Deportes Limache max chile, TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 18:10 Llaneros vs Deportivo Pereira RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
- 20:15 Deportivo Cali vs Jaguares de Córdoba RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
Paraguay - Primera División
- 14:00 2 de Mayo vs Rubio Ñú DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
- 16:30 Cerro Porteño vs Sportivo Trinidense DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
Perú - Liga 2
- 13:00 Minas vs Estudiantil CNI YouTube
- 15:15 Comerciantes vs Alianza Universidad YouTube
Uruguay - Primera División
- 17:30 Nacional vs Progreso Disney+ Premium, DIRECTV Sports
Liga MX - México
- 22:00 Atlante vs América TUDN, Azteca 7, ESPN
- 22:00 Tijuana vs León FOX Mexico, ViX, FOX One