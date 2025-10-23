Redacción EC
Partidos de hoy, viernes 24 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 24 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 Juan Pablo II College vs Comerciantes Unidos Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Inglaterra - Premier League

  • 14:00 Leeds United vs West Ham Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 14:00 Real Sociedad vs Sevilla DIRECTV Sports

Italia - Serie A

  • 13:45 Milan vs Pisa Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 13:30 Werder Bremen vs Union Berlin ESPN y Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 13:45 PSG vs Nantes Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 14:00 Sarmiento vs Rosario Central TNT Sports
  • 16:00 Independiente vs Platense TyC Sports

Chile - Primera División

  • 15:00 Palestino vs Everton TNT Sports Chile

Colombia - Liga BetPlay

  • 16:00 Alianza vs La Equidad Win Sports
  • 18:00 Fortaleza vs Deportivo Pasto Win Sports
  • 20:10 América de Cali vs Junior Win Sports
  • 20:10 Deportivo Pereira vs Rionegro Águilas Win Sports

Ecuador - Serie A

  • 19:00 Orense vs Universidad Católica El Canal del Fútbol

Uruguay - Primera División

  • 17:30 Defensor Sporting vs Torque GolTV Latinoamerica

Argentina - Copa Argentina

  • 20:10 Independiente Rivadavia vs River Plate TyC Sports

Portugal - Primeira Liga

  • 12:15 Alverca vs Gil Vicente GolTV Latinoamerica

México - Liga MX

  • 20:00 Juárez vs Puebla Telemundo Deportes y fuboTV
  • 22:00 Mazatlán vs América TUDN y Azteca 7

EE.UU. - MLS

  • 19:00 Inter Miami vs Nashville SC vs Gil Vicente MLS Season Pass

