Partidos de hoy, viernes 24 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 24 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 Juan Pablo II College vs Comerciantes Unidos Liga 1 MAX, Liga 1 Play
Inglaterra - Premier League
- 14:00 Leeds United vs West Ham Disney+ Premium
España - LaLiga
- 14:00 Real Sociedad vs Sevilla DIRECTV Sports
Italia - Serie A
- 13:45 Milan vs Pisa Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 13:30 Werder Bremen vs Union Berlin ESPN y Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 13:45 PSG vs Nantes Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 14:00 Sarmiento vs Rosario Central TNT Sports
- 16:00 Independiente vs Platense TyC Sports
Chile - Primera División
- 15:00 Palestino vs Everton TNT Sports Chile
Colombia - Liga BetPlay
- 16:00 Alianza vs La Equidad Win Sports
- 18:00 Fortaleza vs Deportivo Pasto Win Sports
- 20:10 América de Cali vs Junior Win Sports
- 20:10 Deportivo Pereira vs Rionegro Águilas Win Sports
Ecuador - Serie A
- 19:00 Orense vs Universidad Católica El Canal del Fútbol
Uruguay - Primera División
- 17:30 Defensor Sporting vs Torque GolTV Latinoamerica
Argentina - Copa Argentina
- 20:10 Independiente Rivadavia vs River Plate TyC Sports
Portugal - Primeira Liga
- 12:15 Alverca vs Gil Vicente GolTV Latinoamerica
México - Liga MX
- 20:00 Juárez vs Puebla Telemundo Deportes y fuboTV
- 22:00 Mazatlán vs América TUDN y Azteca 7
EE.UU. - MLS
- 19:00 Inter Miami vs Nashville SC vs Gil Vicente MLS Season Pass