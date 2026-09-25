Partidos de hoy, viernes 25 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 25 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - Liga de Naciones de la UEFA
- 11:00 Armenia vs Letonia Disney+ Premium
- 11:00 Georgia vs Irlanda del Norte ESPN2, Disney+ Premium
- 13:45 Hungría vs Ucrania Disney+ Premium
- 13:45 Polonia vs Bosnia-Herzegovina Disney+ Premium
- 13:45 Suecia vs Rumania Disney+ Premium
- 13:45 Italia vs Bélgica ESPN, Disney+ Premium
- 13:45 Turquía vs Francia Disney+ Premium
- 13:45 Montenegro vs Chipre Disney+ Premium
Norteamérica - Liga de Naciones de la CONCACAF
- 14:00 Bermudas vs Guadalupe YouTube, CONCACAF GO, ViX, Tubi
- 16:00 Granada vs Cuba YouTube, CONCACAF GO, Fox Soccer Plus, fuboTV
- 19:00 Jamaica vs Guatemala YouTube, CONCACAF GO, Fox Soccer Plus, fuboTV
- 19:00 Bonaire vs St. Kitts and Nevis YouTube, CONCACAF GO, ViX
- 19:00 Barbados vs St. Lucia YouTube, CONCACAF GO, ViX, FOX+
- 20:00 Honduras vs Surinam YouTube, CONCACAF GO, Telesistema Honduras, DTVC+
- 22:00 El Salvador vs Martinica YouTube, CONCACAF GO, Canal 4 El Salvador, TCS GO, Fox Sports 2
Colombia - Categoría Primera A
- 18:10 Boyacá Chicó vs Deportivo Pasto Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV
- 20:15 Once Caldas vs Atlético Bucaramanga RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
Paraguay - Primera División
- 14:30 Sportivo Luqueño vs Guaraní DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
- 17:00 Nacional Asunción vs Sportivo Ameliano DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay
Chile - Copa Chile
- 18:00 Colo-Colo vs Audax Italiano max chile, TNT SPORTS Premium
Colombia - Copa Colombia
- 18:00 Unión Magdalena vs Santa Fe Win Play, Fanatiz
México - Liga MX
- 20:00 Atlante vs Monterrey TUDN USA, ESPN Mexico, TUDN App, ViX
- 22:00 Tijuana vs Atlas TUDN USA, UniMás, Univisión
Mundo - Amistoso
- 5:00 Australia vs Brasil TyC Sports Argentina, SporTV, Globo
- 9:00 India vs Panamá TVMax, 5Sport
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