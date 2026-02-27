Partidos de hoy, viernes 27 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 27 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 Alianza Atlético vs ADT Liga 1 Max
- 17:45 Melgar vs Los Chankas Liga 1 Max
- 20:15 Deportivo Garcilaso vs Cienciano Liga 1 Max
Europa - UEFA Champions League
- 6:00 UEFA Champions League Draw Disney+ Premium
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 7:00 UEFA Europa League Draw Disney+ Premium
Inglaterra - Premier League
- 15:00 Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa
España - LaLiga
- 15:00 Levante vs Deportivo Alavés DIRECTV Sports
Italia - Serie A
- 14:45 Parma vs Cagliari Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 14:30 Augsburg vs Köln Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 14:45 Strasbourg vs Lens Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 13:45 Porto vs Arouca Disney+ Premium Brazil
- 15:45 Sporting CP vs Estoril Disney+ Premium Brazil, DAZN Italia, Sportdigital FUSSBALL, Sport TV1
Chile - Primera División de Chile
- 16:00 Cobresal vs La Serena TNT SPORTS Premium
- 18:30 Unión La Calera vs Audax Italiano TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 20:30 Once Caldas vs Boyacá Chicó RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Bet365, Win+ Futbol, Win Play
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 19:30 Técnico Universitario vs Orense Zapping
Uruguay - Primera División
- 18:00 Cerro vs Boston River Disney+ Premium
Venezuela - Primera División de Venezuela
- 16:30 Portuguesa vs Monagas
México - Liga MX
- 20:00 Mazatlán vs Pachuca Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX Mexico, ViX
- 20:00 Querétaro vs Santos Laguna TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX, FOX One
- 22:00 Juárez vs Atlas fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, FOX Deportes
- 22:06 Tijuana vs Pumas UNAM