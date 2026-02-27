Por Redacción EC

Partidos de hoy, viernes 27 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 27 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 15:00 Alianza Atlético vs ADT Liga 1 Max
  • 17:45 Melgar vs Los Chankas Liga 1 Max
  • 20:15 Deportivo Garcilaso vs Cienciano Liga 1 Max

Europa - UEFA Champions League

  • 6:00 UEFA Champions League Draw Disney+ Premium

Europa - Liga Europa de la UEFA

  • 7:00 UEFA Europa League Draw Disney+ Premium

Inglaterra - Premier League

  • 15:00 Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa

España - LaLiga

  • 15:00 Levante vs Deportivo Alavés DIRECTV Sports

Italia - Serie A

  • 14:45 Parma vs Cagliari Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 14:30 Augsburg vs Köln Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 14:45 Strasbourg vs Lens Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 13:45 Porto vs Arouca Disney+ Premium Brazil
  • 15:45 Sporting CP vs Estoril Disney+ Premium Brazil, DAZN Italia, Sportdigital FUSSBALL, Sport TV1

Chile - Primera División de Chile

  • 16:00 Cobresal vs La Serena TNT SPORTS Premium
  • 18:30 Unión La Calera vs Audax Italiano TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 20:30 Once Caldas vs Boyacá Chicó RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Bet365, Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 19:30 Técnico Universitario vs Orense Zapping

Uruguay - Primera División

  • 18:00 Cerro vs Boston River Disney+ Premium

Venezuela - Primera División de Venezuela

  • 16:30 Portuguesa vs Monagas

México - Liga MX

  • 20:00 Mazatlán vs Pachuca Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX Mexico, ViX
  • 20:00 Querétaro vs Santos Laguna TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX, FOX One
  • 22:00 Juárez vs Atlas fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, FOX Deportes
  • 22:06 Tijuana vs Pumas UNAM

