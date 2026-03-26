Partidos de hoy, viernes 27 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 27 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Colombia - Categoría Primera A

16:00 Rionegro Águilas vs Alianza Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

20:10 Atlético Bucaramanga vs Santa Fe RCN, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

Paraguay - Primera División

16:30 Nacional Asunción vs Sportivo Luqueño DIRECTV Sports, Tigo Sports

18:30 Sportivo Ameliano vs Libertad DIRECTV Sports, Tigo Sports

Perú - Liga 2

13:00 San Marcos vs Unión Comercio

Argentina - Copa Argentina

15:00 Independiente vs Atenas TyC Sports

20:15 Belgrano vs Atlético Rafaela TyC Sports

Amistosos

9:00 Uzbekistán vs Gabón DAZN, FIFA+

11:30 Rusia vs Nicaragua

12:00 Jordania vs Costa Rica Repretel Canal 6, Tipsport, Jordan TV Sport

12:00 Austria vs Ghana Disney+ Premium

12:00 Montenegro vs Andorra Disney+ Premium

12:00 Sudáfrica vs Panamá RPC, TVMax, Medcom GO, SABC

12:30 Arabia Saudita vs Egipto ON Sport 1, STC TV, ZhiBo8

14:00 Ruanda vs Granada DAZN, FIFA+

14:00 Grecia vs Paraguay Disney+ Premium, Zapping, Claro TV+

14:00 Libia vs Níger

14:30 Argelia vs Guatemala Tigo Sports, Tipsport,

14:45 Suiza vs Alemania Disney+ Premium, ESPN3

14:45 Países Bajos vs Noruega Disney+ Premium, SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+

14:45 Inglaterra vs Uruguay ESPN, Disney+ Premium, DIRECTV Sports

15:00 España vs Serbia ESPN2, Disney+ Premium

15:15 Marruecos vs Ecuador Repretel Canal 6, Canal del Futbol, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+

18:15 Argentina vs Mauritania TyC Sports, Telefe, Flow Sports

México - Liga de Expansión MX

20:00 Alebrijes de Oaxaca vs Leones Negros Disney+ Premium

20:00 Venados vs Atlante

22:00 CA La Paz vs CDS Tampico Madero

España - LaLiga SmartBank

13:00 Córdoba vs Mirandés DIRECTV Sports, DGO