Por Redacción EC

Partidos de hoy, viernes 27 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 27 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:00 Rionegro Águilas vs Alianza Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 20:10 Atlético Bucaramanga vs Santa Fe RCN, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

Paraguay - Primera División

  • 16:30 Nacional Asunción vs Sportivo Luqueño DIRECTV Sports, Tigo Sports
  • 18:30 Sportivo Ameliano vs Libertad DIRECTV Sports, Tigo Sports

Perú - Liga 2

  • 13:00 San Marcos vs Unión Comercio

Argentina - Copa Argentina

  • 15:00 Independiente vs Atenas TyC Sports
  • 20:15 Belgrano vs Atlético Rafaela TyC Sports

Amistosos

  • 9:00 Uzbekistán vs Gabón DAZN, FIFA+
  • 11:30 Rusia vs Nicaragua
  • 12:00 Jordania vs Costa Rica Repretel Canal 6, Tipsport, Jordan TV Sport
  • 12:00 Austria vs Ghana Disney+ Premium
  • 12:00 Montenegro vs Andorra Disney+ Premium
  • 12:00 Sudáfrica vs Panamá RPC, TVMax, Medcom GO, SABC
  • 12:30 Arabia Saudita vs Egipto ON Sport 1, STC TV, ZhiBo8
  • 14:00 Ruanda vs Granada DAZN, FIFA+
  • 14:00 Grecia vs Paraguay Disney+ Premium, Zapping, Claro TV+
  • 14:00 Libia vs Níger
  • 14:30 Argelia vs Guatemala Tigo Sports, Tipsport,
  • 14:45 Suiza vs Alemania Disney+ Premium, ESPN3
  • 14:45 Países Bajos vs Noruega Disney+ Premium, SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+
  • 14:45 Inglaterra vs Uruguay ESPN, Disney+ Premium, DIRECTV Sports
  • 15:00 España vs Serbia ESPN2, Disney+ Premium
  • 15:15 Marruecos vs Ecuador Repretel Canal 6, Canal del Futbol, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+
  • 18:15 Argentina vs Mauritania TyC Sports, Telefe, Flow Sports

México - Liga de Expansión MX

  • 20:00 Alebrijes de Oaxaca vs Leones Negros Disney+ Premium
  • 20:00 Venados vs Atlante
  • 22:00 CA La Paz vs CDS Tampico Madero

España - LaLiga SmartBank

  • 13:00 Córdoba vs Mirandés DIRECTV Sports, DGO

VIDEO RECOMENDADO
Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.