Partidos de hoy, viernes 27 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, viernes 27 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Inglaterra - Premier League
- 15:00 Nottingham Forest vs Chelsea ESPN, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 15:00 Levante vs Racing Santander ESPN 4, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 14:45 Venezia vs Bologna ESPN2, Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 14:30 Werder Bremen vs Borussia M’gladbach Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 14:45 Brest vs Paris Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 15:15 Marítimo vs Nacional Disney+ Premium Brazil
Bolivia - Primera División
- 14:00 ABB vs Real Tomayapo Entel Gol
- 18:00 Independiente Petrolero vs Real Oruro Entel Gol
Brasil - Brasileirão
- 18:00 Fluminense vs Cruzeiro Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
Colombia - Categoría Primera A
- 18:35 Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
- 20:40 Millonarios vs América de Cali RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
Ecuador - Serie A
- 14:00 Delfin vs Orense Zapping
- 16:30 Deportivo Cuenca vs Manta Zapping
Paraguay - Primera División
- 15:30 Nacional Asunción vs Rubio Ñú DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
- 18:00 Sportivo Luqueño vs Olimpia DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
Uruguay - Primera División
- 18:30 Racing vs Liverpool Disney+ Premium Chile, DIRECTV Sports
Copa Mundial Sub-17
- 8:00 Honduras Sub-17 vs Japón Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 8:00 Colombia Sub-17 vs Serbia Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 9:00 Republic of Ireland Sub-17 vs Tanzania Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 9:00 Costa Rica Sub-17 vs Brasil Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 10:00 Argelia Sub-17 vs República Dominicana Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 10:00 Montenegro Sub-17 vs Chile Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 11:00 Venezuela Sub-17 vs México Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 11:00 Rumania Sub-17 vs Camerún Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
Turquía - Super Lig
- 12:00 Rizespor vs Kasımpaşa
- 12:00 Alanyaspor vs Konyaspor Disney+ Premium
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 20:00 Columbus Crew vs Inter Miami Apple TV
- 22:00 Real Salt Lake vs Vancouver Whitecaps Apple TV
Seguir temas