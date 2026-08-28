Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, viernes 28 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 28 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 15:00 Comerciantes Unidos vs FC Cajamarca Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

Europa - Liga Europa de la UEFA

  • 6:00 Sorteo UEFA Europa League UEFA.tv, TNT Sports 4

Inglaterra - Premier League

  • 14:00 Crystal Palace vs Manchester City Disney+ Premium, Zapping, Claro TV+

Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA

  • 6:00 Sorteo UEFA Conference League UEFA.tv, TNT Sports 4

España - LaLiga

  • 12:00 Racing Santander vs Elche ESPN 4, Disney+ Premium, Amazon Prime Video
  • 14:30 Deportivo Alavés vs Villarreal ESPN 4, Disney+ Premium Italia - Serie A
  • 13:45 Milan vs Venezia Disney+ Premium, ESPN, Zapping, Claro TV+

Alemania - Bundesliga

  • 13:30 Bayern München vs Stuttgart Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 13:45 Lille vs PSG Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 14:15 Rio Ave vs Sporting CP DAZN

Portugal - Copa de Portugal

  • 14:00 Beira-Mar vs Uniao Lamas Canal 11

Argentina - Liga Profesional

  • 17:00 Unión Santa Fe vs Sarmiento Fanatiz, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • 19:30 Boca Juniors vs Lanús Fanatiz, TNT Sports Argentina, Zapping, Claro TV+

Chile - Primera División

  • 17:30 Cobresal vs Palestino max chile, TNT SPORTS Premium

Ecuador - Serie A

  • 15:30 Mushuc Runa vs Delfin Zapping
  • 19:00 Técnico Universitario vs Deportivo Cuenca Zapping

Paraguay - Primera División

  • 14:00 Sportivo Luqueño vs Rubio Ñú DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
  • 16:30 Sportivo San Lorenzo vs Nacional Asunción DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz

Uruguay - Primera División

  • 17:00 Wanderers vs Central Español Disney+ Premium

México - Liga MX

  • 20:00 Atlante vs León TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX, Disney+ Premium Mexico
  • 20:00 Necaxa vs Cruz Azul fuboTV, FOX Deportes, NAICOM, FOX One, FOX One
  • 22:10 Tijuana vs Pumas UNAM TUDN USA, TUDN.com, FOX Mexico
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