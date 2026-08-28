Partidos de hoy, viernes 28 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 28 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 Comerciantes Unidos vs FC Cajamarca Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 6:00 Sorteo UEFA Europa League UEFA.tv, TNT Sports 4
Inglaterra - Premier League
- 14:00 Crystal Palace vs Manchester City Disney+ Premium, Zapping, Claro TV+
Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA
- 6:00 Sorteo UEFA Conference League UEFA.tv, TNT Sports 4
España - LaLiga
- 12:00 Racing Santander vs Elche ESPN 4, Disney+ Premium, Amazon Prime Video
- 14:30 Deportivo Alavés vs Villarreal ESPN 4, Disney+ Premium Italia - Serie A
- 13:45 Milan vs Venezia Disney+ Premium, ESPN, Zapping, Claro TV+
Alemania - Bundesliga
- 13:30 Bayern München vs Stuttgart Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 13:45 Lille vs PSG Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 14:15 Rio Ave vs Sporting CP DAZN
Portugal - Copa de Portugal
- 14:00 Beira-Mar vs Uniao Lamas Canal 11
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 Unión Santa Fe vs Sarmiento Fanatiz, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 19:30 Boca Juniors vs Lanús Fanatiz, TNT Sports Argentina, Zapping, Claro TV+
Chile - Primera División
- 17:30 Cobresal vs Palestino max chile, TNT SPORTS Premium
Ecuador - Serie A
- 15:30 Mushuc Runa vs Delfin Zapping
- 19:00 Técnico Universitario vs Deportivo Cuenca Zapping
Paraguay - Primera División
- 14:00 Sportivo Luqueño vs Rubio Ñú DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
- 16:30 Sportivo San Lorenzo vs Nacional Asunción DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
Uruguay - Primera División
- 17:00 Wanderers vs Central Español Disney+ Premium
México - Liga MX
- 20:00 Atlante vs León TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX, Disney+ Premium Mexico
- 20:00 Necaxa vs Cruz Azul fuboTV, FOX Deportes, NAICOM, FOX One, FOX One
- 22:10 Tijuana vs Pumas UNAM TUDN USA, TUDN.com, FOX Mexico