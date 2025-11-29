Redacción EC
Partidos de hoy, sábado 29 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 29 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 16:00 Palmeiras vs Flamengo ESPN, Disney+ Premium

Inglaterra - Premier League

  • 10:00 Sunderland vs AFC Bournemouth Disney+ Premium
  • 10:00 Manchester City vs Leeds United ESPN2, Disney+ Premium
  • 10:00 Brentford vs Burnley Disney+ Premium
  • 12:30 Everton vs Newcastle United ESPN2, Disney+ Premium
  • 15:00 Tottenham Hotspur vs Fulham Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 8:00 Mallorca vs Osasuna ESPN2, Disney+ Premium
  • 10:15 Barcelona vs Deportivo Alavés DIRECTV Sports
  • 12:30 Levante vs Athletic Club ESPN3, Disney+ Premium
  • 15:00 Atlético Madrid vs Real Oviedo DIRECTV Sports

Italia - Serie A

  • 14:45 Como vs Sassuolo Disney Plus

Alemania - Bundesliga

  • 9:30 Bayern München vs St. Pauli ESPN, Disney+ Premium
  • 9:30 Werder Bremen vs Köln Disney+ Premium
  • 9:30 Union Berlin vs Heidenheim Disney+ Premium
  • 9:30 Hoffenheim vs Augsburg Disney+ Premium
  • 12:30 Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 11:00 Monaco vs PSG Disney+ Premium
  • 13:00 Paris vs Auxerre Disney+ Premium
  • 15:05 Olympique Marseille vs Toulouse Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 19:30 Central Córdoba SdE vs Estudiantes TNT Sports

Bolivia - Primera División

  • 14:00 San Antonio Bulo Bulo vs Universitario de Vinto Futbol Canal
  • 16:30 Guabirá vs Gualberto Villarroel SJ Futbol Canal
  • 19:00 Nacional Potosí vs Independiente Petrolero

Brasil - Brasileirão

  • 17:00 Juventude vs Bahia
  • 17:30 Vasco da Gama vs Internacional
  • 19:30 Santos vs Sport Recife

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 18:00 Inter Miami vs New York City MLS Season Pass
  • 21:00 San Diego vs Vancouver Whitecaps MLS Season Pass

México - Liga MX

  • 18:00 América vs Monterrey Canal 5, TUDN, Vix
  • 20:05 Toluca vs Juárez Univision, TUDN
  • 22:10 Tijuana vs Tigres UANL Caliente TV

