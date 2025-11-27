Partidos de hoy, viernes 28 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 28 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver

España - LaLiga

15:00 Getafe vs Elche DIRECTV, DGO

Italia - Serie A

14:45 Como vs Sassuolo Disney Plus

Alemania - Bundesliga

14:30 Borussia M’gladbach vs RB Leipzig ESPN, Disney Plus

Francia - Ligue 1

14:45 Metz vs Rennes Disney Plus

Portugal - Primeira Liga

15:15 Vitória Guimarães vs AVS

Bolivia - Primera División

14:00 Real Oruro vs Real Tomayapo

19:00 ABB vs Always Ready

Brasil - Brasileirão

17:00 Juventude vs Bahia

17:30 Vasco da Gama vs Internacional

19:30 Santos vs Sport Recife

Chile - Primera División de Chile

16:30 Cobresal vs Colo-Colo TNT Sports, Max

Ecuador - Serie A de Ecuador

19:00 LDU Quito vs Independiente del Valle Canal del Fútbol, Zapping

Europa - UEFA Nations League Femenina

14:30 Alemania vs España

15:10 Francia vs Suecia

Sudamérica - CONMEBOL Nations League Femenina

16:00 Bolivia vs Colombia DIRECTV, DGO

16:00 Perú vs Chile DIRECTV, DGO

18:00 Ecuador vs Venezuela DIRECTV, DGO

18:00 Paraguay vs Uruguay DIRECTV, DGO