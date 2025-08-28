Partidos de hoy, viernes 29 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 29 de agosto EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 6:00 | Sorteo UEFA Europa League 2025/2026
Europa - Liga de Conferencia de la UEFA
- 7:30 | Sorteo UEFA Conference League 2025/2026
España - LaLiga
- 12:30 | Elche vs Levante vía DIRECTV Sports, DGO
- 14:30 | Valencia vs Getafe vía ESPN4, Disney Plus
Italia - Serie A
- 11:30 | Cremonese vs Sassuolo vía ESPN4, Disney Plus
- 13:45 | Lecce vs Milan vía ESPN, Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 13:30 | Hamburger SV vs St. Pauli vía Disney Plus
Francia - Ligue 1
- 13:45 | Lens vs Brest vía Disney Plus
Portugal - Primeira Liga
- 14:15 | Gil Vicente vs Moreirense vía GOLTV
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 | Banfield vs Tigre vía ESPN Premium, Disney Plus
- 17:00 | Newell’s Old Boys vs Barracas Central vía TNT Sports
- 19:15 | Instituto vs Independiente vía TNT Sports
Chile - Primera División de Chile
- 18:00 | Unión La Calera vs Palestino vía TNT Sports, Max
Colombia - Categoría Primera A
- 18:00 | Junior vs Llaneros vía RCN Nuestra Tele, Win Sports
- 20:10 | Rionegro Águilas vs Millonarios vía RCN Nuestra Tele, Win Sports
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 19:00 | Cuniburo vs El Nacional vía Canal del Fútbol, Zapping
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 14:00 | Atlético Tembetary vs Sportivo Trinidense vía Tigo Sports
- 16:30 | Sportivo Ameliano vs Nacional Asunción vía Tigo Sports
México - Liga MX
- 20:00 | Juárez vs Mazatlán vía Tubi, Caliente TV, Azteca Deportes, FOX Sports
- 20:00 | Atlético San Luis vs Toluca vía ESPN, Disney Plus
- 22:05 | Puebla vs Monterrey vía Tubi, Caliente TV, Azteca Deportes, FOX Sports
Arabia Saudita - Pro League
- 10:50 | Al Hilal vs Al Riyadh
- 13:00 | Al Shabab vs Al Khaleej
- 13:00 | Al Taawon vs Al Nassr