Partidos de hoy, viernes 29 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 29 de agosto de 2025: revisa la programación completa del Fútbol En vivo que se juega en el día.
Partidos de hoy, viernes 29 de agosto EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - Liga Europa de la UEFA

  • 6:00 | Sorteo UEFA Europa League 2025/2026

Europa - Liga de Conferencia de la UEFA

  • 7:30 | Sorteo UEFA Conference League 2025/2026

España - LaLiga

  • 12:30 | Elche vs Levante vía DIRECTV Sports, DGO
  • 14:30 | Valencia vs Getafe vía ESPN4, Disney Plus

Italia - Serie A

  • 11:30 | Cremonese vs Sassuolo vía ESPN4, Disney Plus
  • 13:45 | Lecce vs Milan vía ESPN, Disney Plus

Alemania - Bundesliga

  • 13:30 | Hamburger SV vs St. Pauli vía Disney Plus

Francia - Ligue 1

  • 13:45 | Lens vs Brest vía Disney Plus

Portugal - Primeira Liga

  • 14:15 | Gil Vicente vs Moreirense vía GOLTV

Argentina - Liga Profesional

  • 17:00 | Banfield vs Tigre vía ESPN Premium, Disney Plus
  • 17:00 | Newell’s Old Boys vs Barracas Central vía TNT Sports
  • 19:15 | Instituto vs Independiente vía TNT Sports

Chile - Primera División de Chile

  • 18:00 | Unión La Calera vs Palestino vía TNT Sports, Max

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:00 | Junior vs Llaneros vía RCN Nuestra Tele, Win Sports
  • 20:10 | Rionegro Águilas vs Millonarios vía RCN Nuestra Tele, Win Sports

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 19:00 | Cuniburo vs El Nacional vía Canal del Fútbol, Zapping

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 14:00 | Atlético Tembetary vs Sportivo Trinidense vía Tigo Sports
  • 16:30 | Sportivo Ameliano vs Nacional Asunción vía Tigo Sports

México - Liga MX

  • 20:00 | Juárez vs Mazatlán vía Tubi, Caliente TV, Azteca Deportes, FOX Sports
  • 20:00 | Atlético San Luis vs Toluca vía ESPN, Disney Plus
  • 22:05 | Puebla vs Monterrey vía Tubi, Caliente TV, Azteca Deportes, FOX Sports

Arabia Saudita - Pro League

  • 10:50 | Al Hilal vs Al Riyadh
  • 13:00 | Al Shabab vs Al Khaleej
  • 13:00 | Al Taawon vs Al Nassr

