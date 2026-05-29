Partidos de hoy viernes 29 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 29 de mayo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

15:00 Atlético Grau vs Deportivo Moquegua vía Liga 1 MAX, Movistar Play

Francia - Ligue 1

13:45 Nice vs Saint-Étienne Disney+ Premium

Amistoso

10:00 México Sub-17 vs Inglaterra Sub-17

10:30 Irán vs. Gambia

11:00 Líbano vs Sudán

11:00 Andorra vs Iraq

11:00 Sur África vs Nicaragua

13:30 Bosnia-Herzegovina vs Macedonia del Norte

15:30 Colombia vs Costa Rica RCN, Caracol TV

Bolivia - Primera División

14:00 San Antonio Bulo Bulo vs Guabirá

Chile - Primera División de Chile

17:00 Cobresal vs Ñublense TNT Sports, Max

19:30 Univ. Concepción vs Unión La Calera TNT Sports, Max

Uruguay - Primera División

17:30 Cerro Largo vs Cerro

Ecuador - Copa Ecuador

15:30 Deportes Quindío vs Técnico Universitario DIRECTV Sports, DGO

18:30 Huaquillas vs Leones del Norte DIRECTV Sports, DGO