Por Redacción EC

Partidos de hoy viernes 29 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 29 de mayo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 15:00 Atlético Grau vs Deportivo Moquegua vía Liga 1 MAX, Movistar Play

Francia - Ligue 1

  • 13:45 Nice vs Saint-Étienne Disney+ Premium

Amistoso

  • 10:00 México Sub-17 vs Inglaterra Sub-17
  • 10:30 Irán vs. Gambia
  • 11:00 Líbano vs Sudán
  • 11:00 Andorra vs Iraq
  • 11:00 Sur África vs Nicaragua
  • 13:30 Bosnia-Herzegovina vs Macedonia del Norte
  • 15:30 Colombia vs Costa Rica RCN, Caracol TV

Bolivia - Primera División

  • 14:00 San Antonio Bulo Bulo vs Guabirá

Chile - Primera División de Chile

  • 17:00 Cobresal vs Ñublense TNT Sports, Max
  • 19:30 Univ. Concepción vs Unión La Calera TNT Sports, Max

Uruguay - Primera División

  • 17:30 Cerro Largo vs Cerro

Ecuador - Copa Ecuador

  • 15:30 Deportes Quindío vs Técnico Universitario DIRECTV Sports, DGO
  • 18:30 Huaquillas vs Leones del Norte DIRECTV Sports, DGO
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