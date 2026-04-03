Partidos de hoy, viernes 3 de abril de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 3 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 11:00 Sporting Cristal vs CD Moquegua Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 15:00 Alianza Atlético vs Atlético Grau Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 18:15 Cienciano vs ADT Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

España - LaLiga

  • 14:00 Rayo Vallecano vs Elche Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 13:45 PSG vs Toulouse ESPN, Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 9:30 Gil Vicente vs AVS
  • 12:00 Vitória Guimarães vs Tondela
  • 14:30 Sporting CP vs Santa Clara DAZN

Argentina - Liga Profesional

  • 13:00 Gimnasia Mendoza vs Vélez Sarsfield Fanatiz
  • 15:15 Unión Santa Fe vs Deportivo Riestra Fanatiz, TNT Sports
  • 17:30 San Lorenzo vs Estudiantes Fanatiz

Bolivia - Primera División

  • 14:00 Bolívar vs Real Oruro Futbol Canal
  • 16:15 Independiente Petrolero vs Nacional Potosí Futbol Canal
  • 18:30 Blooming vs Guabirá Futbol Canal

Chile - Primera División

  • 15:30 Coquimbo Unido vs Cobresal Max
  • 18:00 O’Higgins vs Audax Italiano Max

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:20 Fortaleza CEIF vs Inter Bogotá Fanatiz, Win Sports
  • 20:30 Junior vs Deportivo Cali RCN, Fanatiz

Ecuador - Serie A

  • 19:00 LDU Quito vs Barcelona Zapping

Perú - Liga 2

  • 11:00 Academia Cantolao vs San Marcos

Uruguay - Primera División

  • 15:00 Boston River vs Wanderers Disney+ Premium, DIRECTV Sports
  • 18:30 Nacional vs Central Español Disney+ Premium, DIRECTV Sports

Venezuela - Primera División

  • 16:30 Anzoátegui FC vs UCV
  • 18:30 Caracas vs Metropolitanos

México - Liga MX

  • 20:00 Puebla vs Juárez
  • 22:00 Necaxa vs Mazatlán Claro Sports
  • 22:06 Tijuana vs Tigres UANL TUDN USA
