Partidos de hoy, viernes 3 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Perú - Liga 1
- 11:00 Sporting Cristal vs CD Moquegua Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
- 15:00 Alianza Atlético vs Atlético Grau Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
- 18:15 Cienciano vs ADT Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
España - LaLiga
- 14:00 Rayo Vallecano vs Elche Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 13:45 PSG vs Toulouse ESPN, Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 9:30 Gil Vicente vs AVS
- 12:00 Vitória Guimarães vs Tondela
- 14:30 Sporting CP vs Santa Clara DAZN
Argentina - Liga Profesional
- 13:00 Gimnasia Mendoza vs Vélez Sarsfield Fanatiz
- 15:15 Unión Santa Fe vs Deportivo Riestra Fanatiz, TNT Sports
- 17:30 San Lorenzo vs Estudiantes Fanatiz
Bolivia - Primera División
- 14:00 Bolívar vs Real Oruro Futbol Canal
- 16:15 Independiente Petrolero vs Nacional Potosí Futbol Canal
- 18:30 Blooming vs Guabirá Futbol Canal
Chile - Primera División
- 15:30 Coquimbo Unido vs Cobresal Max
- 18:00 O’Higgins vs Audax Italiano Max
Colombia - Categoría Primera A
- 18:20 Fortaleza CEIF vs Inter Bogotá Fanatiz, Win Sports
- 20:30 Junior vs Deportivo Cali RCN, Fanatiz
Ecuador - Serie A
- 19:00 LDU Quito vs Barcelona Zapping
Perú - Liga 2
- 11:00 Academia Cantolao vs San Marcos
Uruguay - Primera División
- 15:00 Boston River vs Wanderers Disney+ Premium, DIRECTV Sports
- 18:30 Nacional vs Central Español Disney+ Premium, DIRECTV Sports
Venezuela - Primera División
- 16:30 Anzoátegui FC vs UCV
- 18:30 Caracas vs Metropolitanos
México - Liga MX
- 20:00 Puebla vs Juárez
- 22:00 Necaxa vs Mazatlán Claro Sports
- 22:06 Tijuana vs Tigres UANL TUDN USA