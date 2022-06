¿Dónde ver fútbol en vivo? La actividad en el deporte rey no se detiene y este viernes 3 de junio tendremos mucha acción a nivel local e internacional. Por ello, en El Comercio te mostramos los horarios y canales de transmisión de todos los partidos de hoy. Además, puedes seguir en tiempo real los distintos resultados de la jornada futbolística.

UEFA NATIONS LEAGUE

09:00 | Kazajistán vs. Azerbaiyán vía ESPN 3 y STAR+

11:00 | Letonia vs. Andorra vía ESPN 3 y STAR+

13:45 | Bélgica vs. Holanda vía STAR+

13:45 | Croacia vs. Austria vía STAR+

13:45 | Francia vs. Dinamarca vía ESPN y STAR+

13:45 | Bielorrusia vs. Eslovaquia vía STAR+

13:45 | Liecstenstein vs. Moldavia vía STAR+

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

18:00 | Barracas Central vs. Central Córdoba vía Vix y AFA Play

CONCACAF NATIONS LEAGUE

16:00 | Bahamas vs. San Vicente y Granadinas

19:00 | Curacao vs. Honduras

21:00 | Nicaragua vs. Tinidad y Tobago vía Vix

TORNEO DE TOULON

07:00 | Japón Sub 19 vs. Comoras Sub 20 vía STAR+

10:30 | Argelia Sub 23 vs. Colombua Sub 19 vía ESPN Extra y STAR+

TORNEO APERTURA DE URUGUAY

17:15 | Montevideo City vs. River Plate

LIGA DE FÚTBOL DE VENEZUELA

16:15 | Mineros vs. Hermanos Colmenares vía GolTV Play

18:30 | Carabobo vs. Caracas vía GolTV Play