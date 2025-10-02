Partidos de hoy, viernes 3 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 3 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

15:00 | Comerciantes Unidos vs UTC Cajamarca - Liga 1 Max

Inglaterra - Premier League

14:00 | AFC Bournemouth vs Fulham - ESPN, Disney Plus

España - LaLiga

14:00 | Osasuna vs Getafe - ESPN 3, Disney Plus

Italia - Serie A

13:45 | Hellas Verona vs Sassuolo - Disney Plus

Alemania - Bundesliga

13:30 | Hoffenheim vs Köln - Disney Plus

Francia - Ligue 1

13:45 | Paris vs Lorient - Disney Plus

Portugal - Primeira Liga

14:15 | Casa Pia vs Estoril - GOLTV

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

15:00 | Panamá Sub-20 vs Corea del Sur Sub-20 - DIRECTV Sports

15:00 | Ucrania Sub-20 vs Paraguay Sub-20 - DIRECTV Sports

18:00 | Egipto Sub-20 vs Chile Sub-20 - DIRECTV Sports

18:00 | Nueva Zelanda Sub-20 vs Japón Sub-20 - DIRECTV Sports

Argentina - Liga Profesional

17:00 | Tigre vs Defensa y Justicia - ESPN Premium, Disney Plus

19:15 | Unión Santa Fe vs Aldosivi - TNT Sports

19:15 | Argentinos Juniors vs Central Córdoba - ESPN Premium, Disney Plus

Colombia - Categoría Primera A

19:30 | Deportivo Cali vs Deportivo Pereira - RCN, Win Sports

México - Liga MX

20:00 | Necaxa vs Pachuca

21:00 | Mazatlán vs Atlético San Luis

22:05 | Atlas vs Juárez