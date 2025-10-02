Partidos de hoy, viernes 3 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 3 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 | Comerciantes Unidos vs UTC Cajamarca - Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 14:00 | AFC Bournemouth vs Fulham - ESPN, Disney Plus
España - LaLiga
- 14:00 | Osasuna vs Getafe - ESPN 3, Disney Plus
Italia - Serie A
- 13:45 | Hellas Verona vs Sassuolo - Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 13:30 | Hoffenheim vs Köln - Disney Plus
Francia - Ligue 1
- 13:45 | Paris vs Lorient - Disney Plus
Portugal - Primeira Liga
- 14:15 | Casa Pia vs Estoril - GOLTV
Copa Mundial Sub-20 de la FIFA
- 15:00 | Panamá Sub-20 vs Corea del Sur Sub-20 - DIRECTV Sports
- 15:00 | Ucrania Sub-20 vs Paraguay Sub-20 - DIRECTV Sports
- 18:00 | Egipto Sub-20 vs Chile Sub-20 - DIRECTV Sports
- 18:00 | Nueva Zelanda Sub-20 vs Japón Sub-20 - DIRECTV Sports
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 | Tigre vs Defensa y Justicia - ESPN Premium, Disney Plus
- 19:15 | Unión Santa Fe vs Aldosivi - TNT Sports
- 19:15 | Argentinos Juniors vs Central Córdoba - ESPN Premium, Disney Plus
Colombia - Categoría Primera A
- 19:30 | Deportivo Cali vs Deportivo Pereira - RCN, Win Sports
México - Liga MX
- 20:00 | Necaxa vs Pachuca
- 21:00 | Mazatlán vs Atlético San Luis
- 22:05 | Atlas vs Juárez