Partidos de hoy, viernes 30 de enero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Perú - Liga 1

  • 12:00 Sport Huancayo vs Alianza Lima Liga 1 Max
  • 15:15 UTC Cajamarca vs Atlético Grau Liga 1 Max

España - LaLiga

  • 15:00 Espanyol vs Deportivo Alavés ESPN4

Italia - Serie A

  • 14:45 Lazio vs Genoa Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 14:30 Köln vs Wolfsburg Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 14:45 Lens vs Le Havre Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 15:45 Vitória Guimarães vs Moreirense

Chile - Primera División de Chile

  • 18:00 Universidad Chile vs Audax Italiano HBO Max

México - Liga MX

  • 20:00 Puebla vs Toluca Azteca 7, TUDN
  • 22:00 Pumas UNAM vs Santos Laguna TUDN, ViX
  • 22:06 Juárez vs Cruz Azul Telemundo

Arabia Saudita - Pro League

  • 8:50 Al Taawon vs Al Akhdoud QQ Sports Live, on.cc, Thmanyah, JACO
  • 10:50 NEOM vs Damac Canal GOAT, QQ Sports Live, Thmanyah, JACO
  • 12:30 Al Kholood vs Al Nassr FOX Deportes

