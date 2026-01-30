Partidos de hoy, viernes 30 de enero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 30 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 12:00 Sport Huancayo vs Alianza Lima Liga 1 Max
- 15:15 UTC Cajamarca vs Atlético Grau Liga 1 Max
España - LaLiga
- 15:00 Espanyol vs Deportivo Alavés ESPN4
Italia - Serie A
- 14:45 Lazio vs Genoa Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 14:30 Köln vs Wolfsburg Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 14:45 Lens vs Le Havre Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 15:45 Vitória Guimarães vs Moreirense
Chile - Primera División de Chile
- 18:00 Universidad Chile vs Audax Italiano HBO Max
México - Liga MX
- 20:00 Puebla vs Toluca Azteca 7, TUDN
- 22:00 Pumas UNAM vs Santos Laguna TUDN, ViX
- 22:06 Juárez vs Cruz Azul Telemundo
Arabia Saudita - Pro League
- 8:50 Al Taawon vs Al Akhdoud QQ Sports Live, on.cc, Thmanyah, JACO
- 10:50 NEOM vs Damac Canal GOAT, QQ Sports Live, Thmanyah, JACO
- 12:30 Al Kholood vs Al Nassr FOX Deportes
VIDEO RECOMENDADO