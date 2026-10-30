Partidos de hoy, viernes 30 de octubre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, viernes 30 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
España - LaLiga
- 15:00 Villarreal vs Espanyol DIRECTV Sports, DGO
Alemania - Bundesliga
- 14:30 Elversberg vs Mainz 05 Disney Plus
Francia - Ligue 1
- 13:00 Le Havre vs PSG ESPN, Disney Plus
- 13:00 Nice vs Rennes Disney Plus
- 15:05 Lille vs Lens ESPN 2, Disney Plus
Portugal - Primeira Liga
- 15:15 Casa Pia vs Sporting CP DIRECTV Sports
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 Estudiantes Río Cuarto vs Gimnasia La Plata TNT Sports, Max
- 17:00 Huracán vs Tigre ESPN Premium, Disney Plus
- 19:15 Sarmiento vs Rosario Central TNT Sports, Max
- 19:15 Racing Club vs Aldosivi ESPN Premium, Disney Plus
Bolivia - Primera División
- 17:00 Real Potosí vs Independiente Petrolero
- 19:00 Oriente Petrolero vs Aurora
Brasil - Brasileirão
- 18:00 Corinthians vs Mirassol Fanatiz
Chile - Primera División de Chile
- 17:00 Coquimbo Unido vs Unión La Calera TNT Sports
- 17:00 Colo-Colo vs Univ. Concepción TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 18:00 Deportivo Pereira vs Jaguares de Córdoba Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV
- 20:05 Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pasto Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 17:30 Guaraní vs 2 de Mayo
- 17:30 Sportivo Trinidense vs Rubio Ñú
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