Partidos de hoy, viernes 30 de octubre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.

Partidos de hoy, viernes 30 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE

España - LaLiga

15:00 Villarreal vs Espanyol DIRECTV Sports, DGO

Alemania - Bundesliga

14:30 Elversberg vs Mainz 05 Disney Plus

Francia - Ligue 1

13:00 Le Havre vs PSG ESPN, Disney Plus

13:00 Nice vs Rennes Disney Plus

15:05 Lille vs Lens ESPN 2, Disney Plus

Portugal - Primeira Liga

15:15 Casa Pia vs Sporting CP DIRECTV Sports

Argentina - Liga Profesional

17:00 Estudiantes Río Cuarto vs Gimnasia La Plata TNT Sports, Max

17:00 Huracán vs Tigre ESPN Premium, Disney Plus

19:15 Sarmiento vs Rosario Central TNT Sports, Max

19:15 Racing Club vs Aldosivi ESPN Premium, Disney Plus

Bolivia - Primera División

17:00 Real Potosí vs Independiente Petrolero

19:00 Oriente Petrolero vs Aurora

Brasil - Brasileirão

18:00 Corinthians vs Mirassol Fanatiz

Chile - Primera División de Chile

17:00 Coquimbo Unido vs Unión La Calera TNT Sports

17:00 Colo-Colo vs Univ. Concepción TNT Sports

Colombia - Categoría Primera A

18:00 Deportivo Pereira vs Jaguares de Córdoba Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV

20:05 Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pasto Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV

Paraguay - Primera División de Paraguay