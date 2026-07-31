Partidos de hoy, viernes 31 de julio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 31 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

15:00 Los Chankas vs Comerciantes Unidos Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

Partido Amistoso Internacional

11:00 Juventus vs Nice

13:45 Birmingham City vs Barcelona

Bolivia - Primera División

14:00 Universitario de Vinto vs Guabirá Entel Gol

16:30 The Strongest vs Aurora Entel Gol

18:00 Real Tomayapo vs ABB Entel Gol

Chile - Primera División

19:00 Univ. Concepción vs Audax Italiano max chile, TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

20:00 Fortaleza CEIF vs Deportivo Pereira Win Sports, Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A

19:00 Libertad vs Orense Zapping

Uruguay - Primera División

17:00 Torque vs Wanderers Disney+ Premium, DIRECTV Sports, Antel TV

Norteamérica - Campeonato Sub-20 de la CONCACAF

16:00 El Salvador Sub-20 vs Haití Sub-20 Disney+ Premium

21:00 Estados Unidos Sub-20 vs Cuba Sub-20 Disney+ Premium

México - Liga MX

20:00 Puebla vs Guadalajara TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes, FOX Mexico

22:00 Atlético San Luis vs Tijuana Disney+ Premium, ESPN Mexico

22:00 Juárez vs Pumas UNAM Fox Sports 2, fuboTV, UNIVERSO

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

18:30 New York City vs Toronto FC MLS Season Pass