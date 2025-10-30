Redacción EC
Partidos de hoy, viernes 31 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 31 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 20:00 Alianza Lima vs. Melgar L1 MAX, L1 Play, Fanatiz

España - LaLiga

  • 15:00 Getafe vs. Girona ESPN 4 Sur, Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 14:30 Augsburgo vs. Borussia Dortmund ESPN y Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 15:15 Sporting Club vs. Alverca GolTV Latinoamérica

Argentina - Liga Profesional

  • 17:00 San Lorenzo vs. Deportivo Riestra ESPN Argentina y Disney+ Premium
  • 19:15 Instituto vs. Rosario Central ESPN Argentina y Disney+ Premium
  • 19:15 Newell’s Old Boys vs. Unión Santa Fe ESPN Argentina y Disney+ Premium

Chile - Primera División

  • 13:00 Audax Italiano vs. Cobresal TNT Sports Chile
  • 15:30 Deportes Iquique vs. La Serena TNT Sports Chile

Ecuador - Serie A

  • 19:00 Delfín vs. Deportivo Cuenca El Canal del Fútbol

Francia - Ligue 1

  • 15:00 Olympique de Marsella vs. Strasbourg DAZN

Paraguay - Primera División

  • 15:30 General Caballero vs. Deportivo Recoleta DirecTV y Tigo Sports
  • 18:00 2 de Mayo vs. Atlético Tembetary DirecTV y Tigo Sports

Uruguay - Primera División

  • 18:00 Wanderers vs. Boston River GolTV Latinoamérica

México - Liga MX

  • 20:00 Necaxa vs. Santos Laguna Claro Sports, TUDN, Azteca 7
  • 22:00 Atlético San Luis vs. Juárez Disney+ Premium
  • 22:05 Puebla vs. Cruz Azul Azteca 7

Países Bajos - Eredivisie

  • 14:00 PSV vs. Fortuna Sittard Disney+ Premium

