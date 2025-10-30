Partidos de hoy, viernes 31 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 31 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 20:00 Alianza Lima vs. Melgar L1 MAX, L1 Play, Fanatiz
España - LaLiga
- 15:00 Getafe vs. Girona ESPN 4 Sur, Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 14:30 Augsburgo vs. Borussia Dortmund ESPN y Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 15:15 Sporting Club vs. Alverca GolTV Latinoamérica
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 San Lorenzo vs. Deportivo Riestra ESPN Argentina y Disney+ Premium
- 19:15 Instituto vs. Rosario Central ESPN Argentina y Disney+ Premium
- 19:15 Newell’s Old Boys vs. Unión Santa Fe ESPN Argentina y Disney+ Premium
Chile - Primera División
- 13:00 Audax Italiano vs. Cobresal TNT Sports Chile
- 15:30 Deportes Iquique vs. La Serena TNT Sports Chile
Ecuador - Serie A
- 19:00 Delfín vs. Deportivo Cuenca El Canal del Fútbol
Francia - Ligue 1
- 15:00 Olympique de Marsella vs. Strasbourg DAZN
Paraguay - Primera División
- 15:30 General Caballero vs. Deportivo Recoleta DirecTV y Tigo Sports
- 18:00 2 de Mayo vs. Atlético Tembetary DirecTV y Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 18:00 Wanderers vs. Boston River GolTV Latinoamérica
México - Liga MX
- 20:00 Necaxa vs. Santos Laguna Claro Sports, TUDN, Azteca 7
- 22:00 Atlético San Luis vs. Juárez Disney+ Premium
- 22:05 Puebla vs. Cruz Azul Azteca 7
Países Bajos - Eredivisie
- 14:00 PSV vs. Fortuna Sittard Disney+ Premium