Partidos de hoy, viernes 4 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 4 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 FC Cajamarca vs Cienciano Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz, Fanatiz Canada
- 15:15 Alianza Atlético vs UTC Cajamarca Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz, Fanatiz Canada
Inglaterra - Premier League
- 14:00 Ipswich Town vs Liverpool Disney+ Premium
España - LaLiga
- 14:00 Real Betis vs Real Madrid ESPN, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 13:45 Genoa vs Como Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 13:30 Stuttgart vs Köln Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 12:00 Olympique Lyonnais vs Auxerre ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Chile
- 14:05 PSG vs Monaco ESPN4, Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 14:15 Porto vs Moreirense DAZN
Argentina - Liga Profesional
- 14:45 Estudiantes Río Cuarto vs Sarmiento Fanatiz International, Fanatiz, fuboTV, TyC Sports Internacional, ViX
- 17:00 Platense vs Deportivo Riestra Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz, ViX
- 17:00 Belgrano vs Huracán Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz, ViX
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 18:30 New York City vs Nashville SC MLS Season Pass
México - Liga MX
- 22:00 Juárez vs Pachuca Telemundo