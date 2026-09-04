Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, viernes 4 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 4 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 FC Cajamarca vs Cienciano Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz, Fanatiz Canada
  • 15:15 Alianza Atlético vs UTC Cajamarca Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz, Fanatiz Canada

Inglaterra - Premier League

  • 14:00 Ipswich Town vs Liverpool Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 14:00 Real Betis vs Real Madrid ESPN, Disney+ Premium

Italia - Serie A

  • 13:45 Genoa vs Como Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 13:30 Stuttgart vs Köln Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 12:00 Olympique Lyonnais vs Auxerre ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Chile
  • 14:05 PSG vs Monaco ESPN4, Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 14:15 Porto vs Moreirense DAZN

Argentina - Liga Profesional

  • 14:45 Estudiantes Río Cuarto vs Sarmiento Fanatiz International, Fanatiz, fuboTV, TyC Sports Internacional, ViX
  • 17:00 Platense vs Deportivo Riestra Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz, ViX
  • 17:00 Belgrano vs Huracán Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz, ViX

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 18:30 New York City vs Nashville SC MLS Season Pass

México - Liga MX

  • 22:00 Juárez vs Pachuca Telemundo
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