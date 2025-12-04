Partidos de hoy, viernes 5 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 5 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Copa del Mundo
- 12:00 Sorteo de la Copa del Mundo DIRECTV, DGO
España - La Liga
- 15:00 Real Oviedo vs Mallorca DireTV, DGO
Alemania - Bundesliga
- 14:30 Mainz 05 vs Borussia M’gladbach Disney Plus
Francia - Ligue 1
- 13:00 Brest vs Monaco Disney Plus
- 15:00 Lille vs Olympique Marsella ESPN, Disney Plus
Portugal - Primeira Liga
- 15:15 Benfica vs Sporting CP GolTV Latinoamerica
Chile - Primera División
- 18:00 Palestino vs Huachipato TNT Sports
Ecuador - Serie A
- 19:00 Deportivo Cuenca vs Delfín Canal del Fútbol
Inglaterra - Championship
- 15:00 Hull City vs Middlesbrough ESPN 5 Sur
Inglaterra - FA Cup
- 14:30 Salford vs Leyton Orient Disney Plus
Alemania - 2.Bundesliga
- 12:30 Fortuna Düsseldorf vs Schalke 04 Disney Plus
- 12:30 Preuben Münster vs Hannover 96 Disney Plus