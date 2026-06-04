Partidos de hoy, viernes 5 de junio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 5 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Amistoso
- 6:30 | Singapur vs China
- 7:00 | Hong Kong vs Mongolia
- 7:00 | Tanzania vs Uganda
- 7:30 | Tailandia vs Kuwait
- 8:00 | Indonesia vs Omán
- 11:00 | Georgia vs Bahréin
- 11:00 | Bielorrusia vs Siria Disney+ Premium
- 11:30 | Eslovaquia vs Montenegro Disney+ Premium
- 12:00 | Moldavia vs Bulgaria Disney+ Premium
- 12:00 | San Marino vs Bangladésh Disney+ Premium
- 12:45 | Hungría vs Finlandia Disney+ Premium
- 13:00 | Azerbaiyán vs Malta Disney+ Premium
- 17:15 | Paraguay vs Nicaragua
- 18:00 | Puerto Rico vs Arabia Saudita
- 18:30 | Canadá vs República de Irlanda
- 19:00 | Haití vs Perú Canal 4, Movistar Deportes
Uruguay - Primera División
- 17:00 | Wanderers vs Danubio Disney Plus, Antel TV
Sudamérica - CONMEBOL Nations League Femenina
- 18:00 | Argentina vs Perú DIRECTV Sports, DGO
- 18:00 | Bolivia vs Paraguay DIRECTV Sports, DGO
- 18:00 | Chile vs Ecuador DIRECTV Sports, DGO
- 18:00 | Colombia vs Uruguay DIRECTV Sports, DGO