Por Redacción EC

Partidos de hoy, viernes 5 de junio de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 5 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Amistoso

  • 6:30 | Singapur vs China
  • 7:00 | Hong Kong vs Mongolia
  • 7:00 | Tanzania vs Uganda
  • 7:30 | Tailandia vs Kuwait
  • 8:00 | Indonesia vs Omán
  • 11:00 | Georgia vs Bahréin
  • 11:00 | Bielorrusia vs Siria Disney+ Premium
  • 11:30 | Eslovaquia vs Montenegro Disney+ Premium
  • 12:00 | Moldavia vs Bulgaria Disney+ Premium
  • 12:00 | San Marino vs Bangladésh Disney+ Premium
  • 12:45 | Hungría vs Finlandia Disney+ Premium
  • 13:00 | Azerbaiyán vs Malta Disney+ Premium
  • 17:15 | Paraguay vs Nicaragua
  • 18:00 | Puerto Rico vs Arabia Saudita
  • 18:30 | Canadá vs República de Irlanda
  • 19:00 | Haití vs Perú Canal 4, Movistar Deportes

Uruguay - Primera División

  • 17:00 | Wanderers vs Danubio Disney Plus, Antel TV

Sudamérica - CONMEBOL Nations League Femenina

  • 18:00 | Argentina vs Perú DIRECTV Sports, DGO
  • 18:00 | Bolivia vs Paraguay DIRECTV Sports, DGO
  • 18:00 | Chile vs Ecuador DIRECTV Sports, DGO
  • 18:00 | Colombia vs Uruguay DIRECTV Sports, DGO
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