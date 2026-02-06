Partidos de hoy, viernes 6 de febrero del 2026: programación TV, horarios y dónde ver fútbol en vivo

Partidos de hoy, viernes 6 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 6 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 Deportivo Moquegua vs UTC Cajamarca Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
Inglaterra - Premier League
- 15:00 Leeds United vs Nottingham Forest ESPN2, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 15:00 Celta de Vigo vs Osasuna DIRECTV Sports, DGO
Italia - Serie A
- 14:45 Verona vs Pisa ESPN 4, Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 14:30 Union Berlin vs Eintracht Frankfurt Disney+ Premium, ESPN Premium
Francia - Ligue 1
- 14:45 Metz vs Lille Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 19:00 Central Córdoba vs Unión Santa Fe TyC Sports, TNT Sports
Chile - Primera División
- 18:00 Audax Italiano vs Univ. Concepción Max, TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 18:20 Deportivo Pasto vs Atlético Bucaramanga RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win Play
- 20:30 Medellín vs Inter Bogotá Fanatiz, Win Play
Paraguay - Primera División
- 16:00 Sportivo San Lorenzo vs Deportivo Recoleta DIRECTV Sports, Tigo Sports
- 18:15 Sportivo Luqueño vs Sportivo Ameliano DIRECTV Sports, Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 17:00 Albion vs Liverpool Disney+ Premium
- 19:30 Wanderers vs Defensor Sporting Disney+ Premium
Venezuela - Primera División
- 17:00 Portuguesa vs Deportivo Táchira
- 18:30 Anzoátegui FC vs Rayo Zuliano
Norteamérica - Campeonato Sub-17 de CONCACAF
- 15:00 Canadá Sub-17 vs Islas Caimán Sub-17 Disney+ Premium
- 17:00 Curazao Sub-17 vs Cuba Sub-17 Disney+ Premium
- 20:00 Honduras Sub-17 vs Surinam Sub-17 Disney+ Premium
- 20:00 El Salvador Sub-17 vs Belice Sub-17 Disney+ Premium
Sudamérica - Sudamericano Sub-20 Femenino
- 16:00 Uruguay Sub-20 vs Paraguay Sub-20 DGO, DIRECTV Sports
- 16:00 Chile Sub-20 vs Colombia Sub-20 DGO, DIRECTV Sports
México - Liga MX
- 20:00 Necaxa vs Atlético San Luis Claro Sports, TUDN
- 20:00 Tigres UANL vs Santos Laguna fuboTV, Telemundo, FOX Deportes
- 22:06 Tijuana vs Puebla TUDN, ViX
- 22:06 Mazatlán vs Guadalajara Azteca 7, ViX, FOX One
