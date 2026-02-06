Partidos de hoy, viernes 6 de febrero del 2026: programación TV, horarios y dónde ver fútbol en vivo

Por Redacción EC

Perú - Liga 1

  • 15:00 Deportivo Moquegua vs UTC Cajamarca Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

Inglaterra - Premier League

  • 15:00 Leeds United vs Nottingham Forest ESPN2, Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 15:00 Celta de Vigo vs Osasuna DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

  • 14:45 Verona vs Pisa ESPN 4, Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 14:30 Union Berlin vs Eintracht Frankfurt Disney+ Premium, ESPN Premium

Francia - Ligue 1

  • 14:45 Metz vs Lille Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 19:00 Central Córdoba vs Unión Santa Fe TyC Sports, TNT Sports

Chile - Primera División

  • 18:00 Audax Italiano vs Univ. Concepción Max, TNT Sports

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:20 Deportivo Pasto vs Atlético Bucaramanga RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win Play
  • 20:30 Medellín vs Inter Bogotá Fanatiz, Win Play

Paraguay - Primera División

  • 16:00 Sportivo San Lorenzo vs Deportivo Recoleta DIRECTV Sports, Tigo Sports
  • 18:15 Sportivo Luqueño vs Sportivo Ameliano DIRECTV Sports, Tigo Sports

Uruguay - Primera División

  • 17:00 Albion vs Liverpool Disney+ Premium
  • 19:30 Wanderers vs Defensor Sporting Disney+ Premium

Venezuela - Primera División

  • 17:00 Portuguesa vs Deportivo Táchira
  • 18:30 Anzoátegui FC vs Rayo Zuliano

Norteamérica - Campeonato Sub-17 de CONCACAF

  • 15:00 Canadá Sub-17 vs Islas Caimán Sub-17 Disney+ Premium
  • 17:00 Curazao Sub-17 vs Cuba Sub-17 Disney+ Premium
  • 20:00 Honduras Sub-17 vs Surinam Sub-17 Disney+ Premium
  • 20:00 El Salvador Sub-17 vs Belice Sub-17 Disney+ Premium

Sudamérica - Sudamericano Sub-20 Femenino

  • 16:00 Uruguay Sub-20 vs Paraguay Sub-20 DGO, DIRECTV Sports
  • 16:00 Chile Sub-20 vs Colombia Sub-20 DGO, DIRECTV Sports

México - Liga MX

  • 20:00 Necaxa vs Atlético San Luis Claro Sports, TUDN
  • 20:00 Tigres UANL vs Santos Laguna fuboTV, Telemundo, FOX Deportes
  • 22:06 Tijuana vs Puebla TUDN, ViX
  • 22:06 Mazatlán vs Guadalajara Azteca 7, ViX, FOX One

