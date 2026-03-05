Por Redacción EC

Partidos de hoy, viernes 6 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 6 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 15:30 Atlético Grau vs FC Cajamarca Liga 1 MAX

España - LaLiga

  • 15:00 Celta de Vigo vs Real Madrid ESPN, Disney Plus

Italia - Serie A

  • 14:45 Napoli vs Torino Disney Plus

Alemania - Bundesliga

  • 14:30 Bayern München vs Borussia M’gladbach Disney Plus

Francia - Ligue 1

  • 14:45 PSG vs Monaco Disney Plus

Portugal - Primeira Liga

  • 15:15 Famalicão vs Arouca

Inglaterra - FA Cup

  • 15:00 Wolverhampton Wanderers vs Liverpool Disney Plus

Chile - Primera División de Chile

  • 16:00 La Serena vs Unión La Calera TNT Sports
  • 18:30 Deportes Concepción vs Ñublense TNT Sports

Colombia - Categoría Primera A

  • 20:30 Deportivo Cali vs Once Caldas Fanatiz, Win+Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 19:30 Delfin vs Guayaquil City Zapping

Uruguay - Primera División

  • 18:30 Wanderers vs Deportivo Maldonado Disney Plus

Venezuela - Primera División de Venezuela

  • 17:00 Estudiantes Mérida vs Deportivo La Guaira

México - Liga MX

  • 20:00 Mazatlán vs León Azteca 7, Azteca Deportes, FOX One
  • 22:00 Necaxa vs Pumas UNAM Azteca 7, Azteca Deportes, FOX One, Claro Sports
