Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, viernes 6 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.

Partidos de hoy, viernes 6 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE

Perú - Liga 1

  • 15:00 Atlético Grau vs Cusco Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

Inglaterra - Premier League

  • 15:00 Everton vs Coventry City Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 15:00 Sevilla vs Deportivo Alavés DIRECTV Sports

Italia - Serie A

  • 14:45 Venezia vs Udinese ESPN 4, Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 14:30 Hamburger SV vs Borussia M’gladbach Disney+ Premium, ESPN 5

Francia - Ligue 1

  • 14:45 Toulouse vs Strasbourg Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 15:45 Famalicão vs Arouca Sport TV1, Sport TV Multiscreen

Argentina - Liga Profesional

  • 13:00 Barracas Central vs Racing Club TyC Sports, Fanatiz, ESPN Premium, FOX Deportes
  • 17:15 Unión Santa Fe vs Vélez Sarsfield Fanatiz, ESPN, ViX
  • 17:15 San Lorenzo vs Platense TyC Sports, Fanatiz, ESPN Premium, Movistar Liga de Campeones
  • 17:15 Independiente vs Deportivo Riestra Fanatiz, TNT Sports, ViX
  • 20:00 Tigre vs Sarmiento Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Premium
  • 20:00 Banfield vs Atlético Tucumán TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports

Bolivia - Primera División

  • 18:00 Independiente Petrolero vs Real Tomayapo Entel Gol

Brasil - Brasileirão

  • 18:00 Vitória vs Fluminense Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:00 Boyacá Chicó vs Inter Bogotá RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
  • 20:00 Fortaleza CEIF vs Medellín RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play

Inglaterra - Championship

  • 15:00 Derby County vs Bolton Wanderers Disney+ Premium

Inglaterra - FA Cup

  • 14:30 Bristol Rovers vs Cambridge United
  • 14:45 Oxford City vs Leicester City Disney+ Premium

Alemania - 2. Bundesliga

  • 12:30 Eintracht Braunschweig vs Energie Cottbus Disney+ Premium
  • 12:30 Dynamo Dresden vs Greuther Fürth Disney+ Premium

Fútbol Sala

  • 16:30 España vs Portugal Disney+ Premium
  • 19:30 Brasil vs Argentina Disney+ Premium

México - Liga MX

  • 20:00 Atlético San Luis vs Juárez Disney+ Premium, ESPN
  • 20:00 Necaxa vs Tijuana fuboTV, FOX Deportes, NAICOM, FOX One
  • 22:00 Atlante vs Santos Laguna TUDN USA, ESPN

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