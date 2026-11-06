Partidos de hoy, viernes 6 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, viernes 6 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Perú - Liga 1
- 15:00 Atlético Grau vs Cusco Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
Inglaterra - Premier League
- 15:00 Everton vs Coventry City Disney+ Premium
España - LaLiga
- 15:00 Sevilla vs Deportivo Alavés DIRECTV Sports
Italia - Serie A
- 14:45 Venezia vs Udinese ESPN 4, Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 14:30 Hamburger SV vs Borussia M’gladbach Disney+ Premium, ESPN 5
Francia - Ligue 1
- 14:45 Toulouse vs Strasbourg Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 15:45 Famalicão vs Arouca Sport TV1, Sport TV Multiscreen
Argentina - Liga Profesional
- 13:00 Barracas Central vs Racing Club TyC Sports, Fanatiz, ESPN Premium, FOX Deportes
- 17:15 Unión Santa Fe vs Vélez Sarsfield Fanatiz, ESPN, ViX
- 17:15 San Lorenzo vs Platense TyC Sports, Fanatiz, ESPN Premium, Movistar Liga de Campeones
- 17:15 Independiente vs Deportivo Riestra Fanatiz, TNT Sports, ViX
- 20:00 Tigre vs Sarmiento Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Premium
- 20:00 Banfield vs Atlético Tucumán TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports
Bolivia - Primera División
- 18:00 Independiente Petrolero vs Real Tomayapo Entel Gol
Brasil - Brasileirão
- 18:00 Vitória vs Fluminense Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
Colombia - Categoría Primera A
- 18:00 Boyacá Chicó vs Inter Bogotá RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
- 20:00 Fortaleza CEIF vs Medellín RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
Inglaterra - Championship
- 15:00 Derby County vs Bolton Wanderers Disney+ Premium
Inglaterra - FA Cup
- 14:30 Bristol Rovers vs Cambridge United
- 14:45 Oxford City vs Leicester City Disney+ Premium
Alemania - 2. Bundesliga
- 12:30 Eintracht Braunschweig vs Energie Cottbus Disney+ Premium
- 12:30 Dynamo Dresden vs Greuther Fürth Disney+ Premium
Fútbol Sala
- 16:30 España vs Portugal Disney+ Premium
- 19:30 Brasil vs Argentina Disney+ Premium
México - Liga MX
- 20:00 Atlético San Luis vs Juárez Disney+ Premium, ESPN
- 20:00 Necaxa vs Tijuana fuboTV, FOX Deportes, NAICOM, FOX One
- 22:00 Atlante vs Santos Laguna TUDN USA, ESPN
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