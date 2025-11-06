Partidos de hoy, viernes 7 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 7 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 Cusco vs Sport Boys Liga 1 MAX
- 15:15 Sporting Cristal vs Cienciano Liga 1 MAX
- 21:00 Universitario vs Deportivo Garcilaso GOLPERU
España - LaLiga
- 15:00 Elche vs Real Sociedad ESPN 2, Disney Plus
Italia - Serie A
- 14:45 Pisa vs Cremonese ESPN 4, Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 14:30 Werder Bremen vs Wolfsburg Disney Plus
Francia - Ligue 1
- 14:45 Paris vs Rennes Disney Plus
Portugal - Primeira Liga
- 15:15 Estoril vs Arouca GOLTV
Argentina - Liga Profesional
- 19:00 Rosario Central vs San Lorenzo TyC Sports Internacional
Chile - Primera División de Chile
- 18:00 Unión La Calera vs Deportes Iquique Max, TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 15:30 Envigado vs Millonarios Win Sports
- 18:10 Deportivo Pereira vs Medellín Win Sports
- 20:20 Deportes Tolima vs Llaneros Win Sports
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 19:00 Deportivo Cuenca vs Macará Canal del Fútbol, Zapping
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 16:30 Deportivo Recoleta vs Sportivo Luqueño
Uruguay - Primera División
- 14:30 Miramar Misiones vs Racing Disney Plus
- 17:30 Cerro Largo vs Liverpool Disney Plus
Copa Mundial Sub-17 de la FIFA
- 7:30 El Salvador Sub-17 vs Colombia Sub-17 DIRECTV, DGO
- 7:30 Inglaterra Sub-17 vs Haití Sub-17 DIRECTV, DGO
- 8:00 Alemania Sub-17 vs Corea del Norte Sub-17 DIRECTV, DGO
- 8:30 Egipto Sub-17 vs Venezuela Sub-17 DIRECTV, DGO
- 9:45 México Sub-17 vs Costa de Marfil Sub-17 DIRECTV, DGO
- 10:15 Suiza Sub-17 vs Corea del Sur Sub-17 DIRECTV, DGO
- 10:45 Zambia Sub-17 vs Honduras Sub-17 DIRECTV, DGO
- 10:45 Brasil Sub-17 vs Indonesia Sub-17 DIRECTV, DGO