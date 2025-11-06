Partidos de hoy, viernes 7 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 7 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

13:00 Cusco vs Sport Boys Liga 1 MAX

15:15 Sporting Cristal vs Cienciano Liga 1 MAX

21:00 Universitario vs Deportivo Garcilaso GOLPERU

España - LaLiga

15:00 Elche vs Real Sociedad ESPN 2, Disney Plus

Italia - Serie A

14:45 Pisa vs Cremonese ESPN 4, Disney Plus

Alemania - Bundesliga

14:30 Werder Bremen vs Wolfsburg Disney Plus

Francia - Ligue 1

14:45 Paris vs Rennes Disney Plus

Portugal - Primeira Liga

15:15 Estoril vs Arouca GOLTV

Argentina - Liga Profesional

19:00 Rosario Central vs San Lorenzo TyC Sports Internacional

Chile - Primera División de Chile

18:00 Unión La Calera vs Deportes Iquique Max, TNT Sports

Colombia - Categoría Primera A

15:30 Envigado vs Millonarios Win Sports

18:10 Deportivo Pereira vs Medellín Win Sports

20:20 Deportes Tolima vs Llaneros Win Sports

Ecuador - Serie A de Ecuador

19:00 Deportivo Cuenca vs Macará Canal del Fútbol, Zapping

Paraguay - Primera División de Paraguay

16:30 Deportivo Recoleta vs Sportivo Luqueño

Uruguay - Primera División

14:30 Miramar Misiones vs Racing Disney Plus

17:30 Cerro Largo vs Liverpool Disney Plus

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

7:30 El Salvador Sub-17 vs Colombia Sub-17 DIRECTV, DGO

7:30 Inglaterra Sub-17 vs Haití Sub-17 DIRECTV, DGO

8:00 Alemania Sub-17 vs Corea del Norte Sub-17 DIRECTV, DGO

8:30 Egipto Sub-17 vs Venezuela Sub-17 DIRECTV, DGO

9:45 México Sub-17 vs Costa de Marfil Sub-17 DIRECTV, DGO

10:15 Suiza Sub-17 vs Corea del Sur Sub-17 DIRECTV, DGO

10:45 Zambia Sub-17 vs Honduras Sub-17 DIRECTV, DGO

10:45 Brasil Sub-17 vs Indonesia Sub-17 DIRECTV, DGO