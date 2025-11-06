Redacción EC
Redacción EC

Partidos de hoy, viernes 7 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 7 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 Cusco vs Sport Boys Liga 1 MAX
  • 15:15 Sporting Cristal vs Cienciano Liga 1 MAX
  • 21:00 Universitario vs Deportivo Garcilaso GOLPERU

España - LaLiga

  • 15:00 Elche vs Real Sociedad ESPN 2, Disney Plus

Italia - Serie A

  • 14:45 Pisa vs Cremonese ESPN 4, Disney Plus

Alemania - Bundesliga

  • 14:30 Werder Bremen vs Wolfsburg Disney Plus

Francia - Ligue 1

  • 14:45 Paris vs Rennes Disney Plus

Portugal - Primeira Liga

  • 15:15 Estoril vs Arouca GOLTV

Argentina - Liga Profesional

  • 19:00 Rosario Central vs San Lorenzo TyC Sports Internacional

Chile - Primera División de Chile

  • 18:00 Unión La Calera vs Deportes Iquique Max, TNT Sports

Colombia - Categoría Primera A

  • 15:30 Envigado vs Millonarios Win Sports
  • 18:10 Deportivo Pereira vs Medellín Win Sports
  • 20:20 Deportes Tolima vs Llaneros Win Sports

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 19:00 Deportivo Cuenca vs Macará Canal del Fútbol, Zapping

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 16:30 Deportivo Recoleta vs Sportivo Luqueño

Uruguay - Primera División

  • 14:30 Miramar Misiones vs Racing Disney Plus
  • 17:30 Cerro Largo vs Liverpool Disney Plus

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

  • 7:30 El Salvador Sub-17 vs Colombia Sub-17 DIRECTV, DGO
  • 7:30 Inglaterra Sub-17 vs Haití Sub-17 DIRECTV, DGO
  • 8:00 Alemania Sub-17 vs Corea del Norte Sub-17 DIRECTV, DGO
  • 8:30 Egipto Sub-17 vs Venezuela Sub-17 DIRECTV, DGO
  • 9:45 México Sub-17 vs Costa de Marfil Sub-17 DIRECTV, DGO
  • 10:15 Suiza Sub-17 vs Corea del Sur Sub-17 DIRECTV, DGO
  • 10:45 Zambia Sub-17 vs Honduras Sub-17 DIRECTV, DGO
  • 10:45 Brasil Sub-17 vs Indonesia Sub-17 DIRECTV, DGO

VIDEO RECOMENDADO

Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

TAGS