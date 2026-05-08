Partidos de hoy, viernes 8 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Perú - Liga 1
- 15:00 UTC Cajamarca vs FC Cajamarca Liga 1 Max
España - LaLiga
- 14:00 Levante vs Osasuna ESPN2, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 13:45 Torino vs Sassuolo Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 13:30 Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 13:45 Lens vs Nantes Disney+ Premium
Bolivia - Primera División
- 18:00 Nacional Potosí vs Aurora Entel TV, Entel Gol
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 19:00 Orense vs Leones del Norte Zapping
Uruguay - Primera División
- 17:30 Wanderers vs Liverpool Disney+ Premium