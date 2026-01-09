Redacción EC
Partidos de hoy, viernes 9 de enero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 9 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver

España - LaLiga

  • 15:00 Getafe vs Real Sociedad DirecTV

Alemania - Bundesliga

  • 14:30 Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund ESPN, Disney+ Premium

África - Copa Africana de Naciones

  • 11:00 Malí vs Senegal Claro Sports
  • 14:00 Camerún vs Marruecos Claro Sports

Inglaterra - FA Cup

  • 14:30 Milton Keynes Dons vs Oxford United Disney+ Premium
  • 14:30 Port Vale vs Fleetwood Town Disney+ Premium
  • 14:30 Preston North End vs Wigan Athletic Disney+ Premium
  • 14:30 Wrexham vs Nottingham Forest Disney+ Premium

México - Liga MX

  • 20:00 Mazatlán vs Juárez Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX, FOX One
  • 22:00 Atlas vs Puebla ViX
  • 22:00 Tijuana vs América TUDN

