Partidos de hoy, viernes 9 de enero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 9 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver
España - LaLiga
- 15:00 Getafe vs Real Sociedad DirecTV
Alemania - Bundesliga
- 14:30 Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund ESPN, Disney+ Premium
África - Copa Africana de Naciones
- 11:00 Malí vs Senegal Claro Sports
- 14:00 Camerún vs Marruecos Claro Sports
Inglaterra - FA Cup
- 14:30 Milton Keynes Dons vs Oxford United Disney+ Premium
- 14:30 Port Vale vs Fleetwood Town Disney+ Premium
- 14:30 Preston North End vs Wigan Athletic Disney+ Premium
- 14:30 Wrexham vs Nottingham Forest Disney+ Premium
México - Liga MX
- 20:00 Mazatlán vs Juárez Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX, FOX One
- 22:00 Atlas vs Puebla ViX
- 22:00 Tijuana vs América TUDN