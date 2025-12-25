Partidos de hoy, viernes 26 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, viernes 26 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 15:00 Manchester United vs Newcastle ESPN, Disney Plus
África - Copa Africana de Naciones
- 7:30 Angola vs Zimbabue Zapping, Claro TV
- 10:00 Egipto vs Sudáfrica Claro Sports, Zapping, Claro TV
- 12:30 Zambia vs Comoras Zapping, Claro TV
- 15:00 Marruecos vs Malí Zapping, Claro TV
Inglaterra - Championship
- 7:30 Birmingham vs Derby County Disney Plus
- 10:00 Middlesbrough vs Blackburn Rovers ESPN 5, Disney Plus
- 12:30 Wrexham vs Sheffield United ESPN 5, Disney Plus
Arabia Saudita - Saudi Pro League
- 12:30 Al Hilal vs Khaleej FC OneFootball
Bélgica - Jupiler Pro League
- 7:30 Genk vs Brujas DAZN
- 10:00 Cercle Brujas vs Saint-Gilloise DAZN
- 14:45 Anderlecht vs Charleroi DAZN