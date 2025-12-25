Partidos de hoy, viernes 26 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 26 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

15:00 Manchester United vs Newcastle ESPN, Disney Plus

África - Copa Africana de Naciones

7:30 Angola vs Zimbabue Zapping, Claro TV

10:00 Egipto vs Sudáfrica Claro Sports, Zapping, Claro TV

12:30 Zambia vs Comoras Zapping, Claro TV

15:00 Marruecos vs Malí Zapping, Claro TV

Inglaterra - Championship

7:30 Birmingham vs Derby County Disney Plus

10:00 Middlesbrough vs Blackburn Rovers ESPN 5, Disney Plus

12:30 Wrexham vs Sheffield United ESPN 5, Disney Plus

Arabia Saudita - Saudi Pro League

12:30 Al Hilal vs Khaleej FC OneFootball

Bélgica - Jupiler Pro League

7:30 Genk vs Brujas DAZN

10:00 Cercle Brujas vs Saint-Gilloise DAZN

14:45 Anderlecht vs Charleroi DAZN