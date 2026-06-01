Partidos de hoy lunes 1 de junio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, lunes 1 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Amistoso

6:00 Pakistán vs Bangladésh Sub-23

8:00 Tayikistán vs Palestina

11:00 Bulgaria vs Montenegro

11:00 Eslovaquia vs Malta

11:00 Maldivas vs Afganistán

11:30

Turquía vs Macedonia del Norte

12:00 Noruega vs Suecia

13:45 Austria vs Túnez

18:00 Colombia vs Costa Rica

20:00 Canadá vs Uzbekistán