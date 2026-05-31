Partidos de hoy domingo 31 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Perú - Liga 1
- 11:00 Melgar vs Alianza Atlético Liga 1 Max
- 13:15 FC Cajamarca vs Alianza Lima Liga 1 Max
- 15:15 Los Chankas vs UTC Cajamarca Liga 1 Max
- 17:00 Cienciano vs Sporting Cristal Liga 1 Max
Amistoso
- 5:25 Japón vs Islandia Movistar+
- 6:30 Singapur vs Mongolia meWATCH
- 8:00 Suiza vs Jordania ESPN, Disney+ Premium
- 9:00 República Checa vs Kosovo DAZN
- 10:30 Polonia vs Ucrania Disney+ Premium
- 13:45 Alemania vs Finlandia ESPN, Disney+ Premium
- 14:30 EE. UU. vs Senegal Disney+ Premium
- 16:30 Brasil vs Panamá
Bolivia - Primera División
- 15:00 Oriente Petrolero vs Blooming
Brasil - Brasileirão
- 9:00 RB Bragantino vs Internacional Fanatiz
- 14:00 Vasco da Gama vs Atlético Mineiro Fanatiz
- 14:00 Palmeiras vs Chapecoense Fanatiz
- 18:30 Cruzeiro vs Fluminense Fanatiz
- 18:30 Remo vs São Paulo Fanatiz