Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy domingo 31 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Perú - Liga 1

  • 11:00 Melgar vs Alianza Atlético Liga 1 Max
  • 13:15 FC Cajamarca vs Alianza Lima Liga 1 Max
  • 15:15 Los Chankas vs UTC Cajamarca Liga 1 Max
  • 17:00 Cienciano vs Sporting Cristal Liga 1 Max

Amistoso

  • 5:25 Japón vs Islandia Movistar+
  • 6:30 Singapur vs Mongolia meWATCH
  • 8:00 Suiza vs Jordania ESPN, Disney+ Premium
  • 9:00 República Checa vs Kosovo DAZN
  • 10:30 Polonia vs Ucrania Disney+ Premium
  • 13:45 Alemania vs Finlandia ESPN, Disney+ Premium
  • 14:30 EE. UU. vs Senegal Disney+ Premium
  • 16:30 Brasil vs Panamá

Bolivia - Primera División

  • 15:00 Oriente Petrolero vs Blooming

Brasil - Brasileirão

  • 9:00 RB Bragantino vs Internacional Fanatiz
  • 14:00 Vasco da Gama vs Atlético Mineiro Fanatiz
  • 14:00 Palmeiras vs Chapecoense Fanatiz
  • 18:30 Cruzeiro vs Fluminense Fanatiz
  • 18:30 Remo vs São Paulo Fanatiz
