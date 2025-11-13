Partidos de hoy, jueves 13 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 13 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Eliminatorias al Mundial
- 12:00 Noruega vs Estonia ESPN, Disney+ Premium
- 12:00 Azerbaiyán vs Islandia Disney+ Premium
- 12:00 Armenia vs Hungría Disney+ Premium
- 14:00 Camerún vs RD del Congo FIFA+
- 14:45 Moldavia vs Italia Disney+ Premium
- 14:45 República de Irlanda vs Portugal ESPN2, Disney+ Premium
- 14:45 Andorra vs Albania Disney+ Premium
- 14:45 Inglaterra vs Serbia Disney+ Premium
- 14:45 Francia vs Ucrania ESPN, Disney+ Premium
- 17:00 Surinam vs El Salvador Canal 4 El Salvador, STVS, SCCN
- 19:00 Bermudas vs Curazao ESPN, ESPN 3
- 19:00 Trinidad y Tobago vs Jamaica CBS Sports Network, Paramount+
- 21:00 Haití vs Costa Rica Canal 4 El Salvador, Teletica Canal 7, TD +
- 21:00 Guatemala vs Panamá RPC, TVN2, Tigo Sports
- 21:00 Nicaragua vs Honduras NicaSports
Colombia - Categoría Primera A
- 19:00 Deportivo Cali vs Once Caldas Win Sports
- 19:00 Rionegro Águilas vs Deportes Tolima Win Sports
- 19:00 Deportivo Pasto vs Atlético Bucaramanga Win Sports
- 19:00 Medellín vs América de Cali Win Sports
- 19:00 Junior vs Atlético Nacional Win Sports
- 19:00 Llaneros vs Envigado Win Sports
- 19:00 Santa Fe vs Alianza Win Sports
- 19:00 Unión Magdalena vs Fortaleza CEIF Win Sports
Amistosos
- 12:00 Macedonia del Norte vs Letonia Disney+ Premium
- 12:00 República Checa vs San Marino Disney+ Premium
- 12:00 Lituania vs Israel Disney+ Premium
- 19:30 Canadá vs Ecuador ECDF