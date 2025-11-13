Redacción EC
Partidos de hoy, jueves 13 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 13 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Eliminatorias al Mundial

  • 12:00 Noruega vs Estonia ESPN, Disney+ Premium
  • 12:00 Azerbaiyán vs Islandia Disney+ Premium
  • 12:00 Armenia vs Hungría Disney+ Premium
  • 14:00 Camerún vs RD del Congo FIFA+
  • 14:45 Moldavia vs Italia Disney+ Premium
  • 14:45 República de Irlanda vs Portugal ESPN2, Disney+ Premium
  • 14:45 Andorra vs Albania Disney+ Premium
  • 14:45 Inglaterra vs Serbia Disney+ Premium
  • 14:45 Francia vs Ucrania ESPN, Disney+ Premium
  • 17:00 Surinam vs El Salvador Canal 4 El Salvador, STVS, SCCN
  • 19:00 Bermudas vs Curazao ESPN, ESPN 3
  • 19:00 Trinidad y Tobago vs Jamaica CBS Sports Network, Paramount+
  • 21:00 Haití vs Costa Rica Canal 4 El Salvador, Teletica Canal 7, TD +
  • 21:00 Guatemala vs Panamá RPC, TVN2, Tigo Sports
  • 21:00 Nicaragua vs Honduras NicaSports

Colombia - Categoría Primera A

  • 19:00 Deportivo Cali vs Once Caldas Win Sports
  • 19:00 Rionegro Águilas vs Deportes Tolima Win Sports
  • 19:00 Deportivo Pasto vs Atlético Bucaramanga Win Sports
  • 19:00 Medellín vs América de Cali Win Sports
  • 19:00 Junior vs Atlético Nacional Win Sports
  • 19:00 Llaneros vs Envigado Win Sports
  • 19:00 Santa Fe vs Alianza Win Sports
  • 19:00 Unión Magdalena vs Fortaleza CEIF Win Sports

Amistosos

  • 12:00 Macedonia del Norte vs Letonia Disney+ Premium
  • 12:00 República Checa vs San Marino Disney+ Premium
  • 12:00 Lituania vs Israel Disney+ Premium
  • 19:30 Canadá vs Ecuador ECDF

