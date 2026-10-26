Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, lunes 26 de octubre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.

Partidos de hoy, lunes 26 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE

Eventos de Fútbol

España - LaLiga

  • 15:00 Sevilla vs Osasuna ESPN, Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 14:30 PSG vs Olympique Lyonnais ESPN2, Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 17:00 Unión Santa Fe vs Estudiantes Disney+ Premium, ESPN Premium
  • 19:15 Instituto vs Deportivo Riestra Disney+ Premium, TNT Sports

Chile - Primera División de Chile

  • 16:00 Universidad Chile vs Everton max, TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:00 Jaguares de Córdoba vs Llaneros Win+
  • 20:05 Santa Fe vs Atlético Bucaramanga Win+

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 15:30 Técnico Universitario vs Mushuc Runa Zapping TV

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