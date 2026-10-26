Partidos de hoy, lunes 26 de octubre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, lunes 26 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Eventos de Fútbol
España - LaLiga
- 15:00 Sevilla vs Osasuna ESPN, Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 14:30 PSG vs Olympique Lyonnais ESPN2, Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 Unión Santa Fe vs Estudiantes Disney+ Premium, ESPN Premium
- 19:15 Instituto vs Deportivo Riestra Disney+ Premium, TNT Sports
Chile - Primera División de Chile
- 16:00 Universidad Chile vs Everton max, TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 18:00 Jaguares de Córdoba vs Llaneros Win+
- 20:05 Santa Fe vs Atlético Bucaramanga Win+
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 15:30 Técnico Universitario vs Mushuc Runa Zapping TV
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