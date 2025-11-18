Partidos de hoy, martes 18 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, martes 18 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Eliminatorias al Mundial
- 14:45 Bulgaria vs Georgia Disney+ Premium
- 14:45 España vs Turquía ESPN, Disney+ Premium
- 14:45 Escocia vs Dinamarca Disney+ Premium
- 14:45 Gales vs Macedonia del Norte Disney+ Premium
- 14:45 Bélgica vs Liechtenstein Disney+ Premium
- 14:45 Rumania vs San Marino Disney+ Premium
- 14:45 Austria vs Bosnia-Herzegovina Disney+ Premium
- 14:45 Kosovo vs Suiza Disney+ Premium
- 14:45 Suecia vs Eslovenia Disney+ Premium
- 14:45 Bielorrusia vs Grecia Disney+ Premium
- 20:00 Trinidad y Tobago vs Bermudas Canal GOAT, Paramount+, Bluu
- 20:00 Panamá vs El Salvador Canal 4 El Salvador, RPC, TVN2 Panama
- 20:00 Guatemala vs Surinam Tigo Sports Guatemala, SCCN
- 20:00 Costa Rica vs Honduras Teletica Canal 7, Canal 11 Honduras, TD +
- 20:00 Haití vs Nicaragua Tigo Sports Honduras, Canal GOAT, Paramount+
- 20:00 Jamaica vs Curazao
Brasil - Brasileirão
- 18:30 Botafogo vs Sport Recife Fanatiz
Chile - Primera División de Chile
- 16:00 Deportes Concepción vs Antofagasta max, TNT Sports
- 18:30 Rangers vs San Marcos max, TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 18:30 Fortaleza CEIF vs Deportes Tolima Win Sports
Amistosos
- 5:15 Japón vs Bolivia Fútbol Canal
- 12:00 Chile vs Perú América TV, ATV, Movistar Deportes, ESPN, Chilevisión
- 14:30 Brasil vs Túnez Globoplay, Zapping
- 16:00 Canadá vs Venezuela Televen, Sport TV3, Fox Sports 1
- 19:00 EE. UU. vs Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, NS Eventos 1, TCC, AUF TV
- 19:00 Colombia vs Australia DIRECTV Sports Peru, DGO, Caracol TV, RCN Television
- 20:30 Ecuador vs Nueva Zelanda Canal del Futbol, Sport TV4, Sport TV Multiscreen, Fanatiz USA, TVNZ+
- 20:30 México vs Paraguay TUDN, Canal 5, VIX, Tigo Sports