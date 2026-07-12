Por Redacción EC

Partidos de hoy, domingo 12 de julio de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Las mejores selecciones del mundo, luchan por el liderato y alzar la ansiada Copa del Mundo, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 12 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Bolivia - Primera División

  • 14:00 | Real Potosí vs Nacional Potosí - Entel Gol
  • 16:15 | The Strongest vs Bolívar - Entel Gol
  • 18:30 | Real Tomayapo vs Independiente Petrolero - Entel Gol

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 12:00 | LDU Quito vs Libertad - Zapping
  • 14:15 | Deportivo Cuenca vs Aucas - Zapping
  • 18:10 | Emelec vs Barcelona - Zapping

Uruguay - Primera División

  • 10:00 | Liverpool vs Cerro - Disney+ Premium, DIRECTV
  • 13:00 | Boston River vs Central Español - Disney+ Premium, DIRECTV
  • 16:30 | Racing vs Peñarol - Disney+ Premium, DIRECTV

Argentina - Copa Argentina

  • 14:15 | Independiente Rivadavia vs Tigre - TyC Sports
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