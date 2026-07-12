Partidos de hoy, domingo 12 de julio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Las mejores selecciones del mundo, luchan por el liderato y alzar la ansiada Copa del Mundo, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 12 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Bolivia - Primera División
- 14:00 | Real Potosí vs Nacional Potosí - Entel Gol
- 16:15 | The Strongest vs Bolívar - Entel Gol
- 18:30 | Real Tomayapo vs Independiente Petrolero - Entel Gol
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 12:00 | LDU Quito vs Libertad - Zapping
- 14:15 | Deportivo Cuenca vs Aucas - Zapping
- 18:10 | Emelec vs Barcelona - Zapping
Uruguay - Primera División
- 10:00 | Liverpool vs Cerro - Disney+ Premium, DIRECTV
- 13:00 | Boston River vs Central Español - Disney+ Premium, DIRECTV
- 16:30 | Racing vs Peñarol - Disney+ Premium, DIRECTV
Argentina - Copa Argentina
- 14:15 | Independiente Rivadavia vs Tigre - TyC Sports