Por Redacción EC

Partidos de hoy, domingo 14 de junio de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Las mejores selecciones del mundo, luchan por el liderato y alzar la ansiada Copa del Mundo, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 14 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Copa del Mundo

  • 12:00 | Alemania vs Curazao - DIRECTV Sports, DGO, Paramount+
  • 15:00 | Países Bajos vs Japón - DIRECTV Sports, DGO, Paramount+, América TV, América TVGO
  • 18:00 | Costa de Marfil vs Ecuador - DIRECTV Sports, DGO, Paramount+
  • 21:00 | Suecia vs Túnez - DIRECTV Sports, DGO, Paramount+

Bolivia - Primera División

  • 14:00 | Blooming vs Real Tomayapo - Entel Gol
  • 17:00 | Aurora vs Oriente Petrolero - Entel Gol

Chile - Primera División de Chile

  • 11:30 | Deportes Concepción vs Deportes Limache - Max, TNT Sports
  • 14:00 | Unión La Calera vs Universidad Chile - Max, TNT Sports
  • 16:30 | Universidad Católica vs Univ. Concepción - Max, TNT Sports
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