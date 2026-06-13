Partidos de hoy, domingo 14 de junio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Las mejores selecciones del mundo, luchan por el liderato y alzar la ansiada Copa del Mundo, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 14 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Copa del Mundo
- 12:00 | Alemania vs Curazao - DIRECTV Sports, DGO, Paramount+
- 15:00 | Países Bajos vs Japón - DIRECTV Sports, DGO, Paramount+, América TV, América TVGO
- 18:00 | Costa de Marfil vs Ecuador - DIRECTV Sports, DGO, Paramount+
- 21:00 | Suecia vs Túnez - DIRECTV Sports, DGO, Paramount+
Bolivia - Primera División
- 14:00 | Blooming vs Real Tomayapo - Entel Gol
- 17:00 | Aurora vs Oriente Petrolero - Entel Gol
Chile - Primera División de Chile
- 11:30 | Deportes Concepción vs Deportes Limache - Max, TNT Sports
- 14:00 | Unión La Calera vs Universidad Chile - Max, TNT Sports
- 16:30 | Universidad Católica vs Univ. Concepción - Max, TNT Sports