Partidos de hoy, domingo 21 de junio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Las mejores selecciones del mundo, luchan por el liderato y alzar la ansiada Copa del Mundo, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 21 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Copa del Mundo
- 11:00 España vs Arabia Saudita DIRECTV Sports Peru, DGO, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium, Paramount+
- 14:00 Bélgica vs Irán DIRECTV Sports Peru, DGO, Telefe, Chilevision
- 17:00 Uruguay vs Cabo Verde DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+, América TV, América tvGO
- 20:00 Nueva Zelanda vs Egipto DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+, TyC Sports