Por Redacción EC

Partidos de hoy, domingo 21 de junio de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Las mejores selecciones del mundo, luchan por el liderato y alzar la ansiada Copa del Mundo, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 21 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Copa del Mundo

  • 11:00 España vs Arabia Saudita DIRECTV Sports Peru, DGO, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium, Paramount+
  • 14:00 Bélgica vs Irán DIRECTV Sports Peru, DGO, Telefe, Chilevision
  • 17:00 Uruguay vs Cabo Verde DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+, América TV, América tvGO
  • 20:00 Nueva Zelanda vs Egipto DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+, TyC Sports
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Sorteo del Mundial 2026.
Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo.

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