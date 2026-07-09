Partidos de hoy, jueves 9 de julio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Las mejores selecciones del mundo, luchan por el liderato y alzar la ansiada Copa del Mundo, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, jueves 9 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Copa del Mundo
- 15:00 | Francia vs Marruecos - DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+, América TV, América tvGO
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 11:00 | Qarabağ vs Vestri
- 12:00 | Sheriff vs Aluminij
- 12:00 | Dynamo Kyiv vs Universitatea Cluj
- 13:00 | Vojvodina vs Ferencváros
- 13:00 | Hajduk Split vs Žilina
- 13:00 | CSKA Sofia vs Derry City