Partidos de hoy, jueves 9 de julio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Las mejores selecciones del mundo, luchan por el liderato y alzar la ansiada Copa del Mundo, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, jueves 9 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Copa del Mundo

15:00 | Francia vs Marruecos - DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+, América TV, América tvGO

Europa - Liga Europa de la UEFA

11:00 | Qarabağ vs Vestri

12:00 | Sheriff vs Aluminij

12:00 | Dynamo Kyiv vs Universitatea Cluj

13:00 | Vojvodina vs Ferencváros

13:00 | Hajduk Split vs Žilina

13:00 | CSKA Sofia vs Derry City