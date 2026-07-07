Partidos de hoy, martes 7 de julio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Las mejores selecciones del mundo, luchan por el liderato y alzar la ansiada Copa del Mundo, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, martes 7 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Copa del Mundo

11:00 | Argentina vs Egipto - DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+, Disney+ Premium

15:00 | Suiza vs Colombia - DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+, América TV, América tvGO