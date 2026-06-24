Partidos de hoy, miércoles 24 de junio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Las mejores selecciones del mundo, luchan por el liderato y alzar la ansiada Copa del Mundo, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 24 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Copa del Mundo

14:00 Suiza vs Canadá DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+

14:00 Bosnia-Herzegovina vs Catar DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+

17:00 Marruecos vs Haití DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+

17:00 Escocia vs Brasil DIRECTV Sports Peru, DGO, Disney+ Premium, América TV, América tvGO, Paramount+

20:00 Sudáfrica vs Corea del Sur DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+

20:00 Repoública Checa vs México DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+