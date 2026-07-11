Partidos de hoy, sábado 11 de julio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Las mejores selecciones del mundo, luchan por el liderato y alzar la ansiada Copa del Mundo, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 11 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Copa del Mundo

16:00 | Noruega vs Inglaterra - DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+

20:00 | Argentina vs Suiza - DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+, América TV, América tvGO

Bolivia - Primera División

14:00 | Real Oruro vs Gualberto Villarroel SJ - Entel Gol

Ecuador - Serie A de Ecuador

12:00 | Manta vs Orense - Zapping

14:10 | Mushuc Runa vs Independiente del Valle - Zapping

18:00 | Guayaquil City vs Delfín - Zapping

Uruguay - Primera División

8:00 | Juventud vs Torque - Disney+ Premium, DIRECTV

13:00 | Danubio vs Nacional - Disney+ Premium, DIRECTV

16:00 | Wanderers vs Progreso - Disney+ Premium, DIRECTV