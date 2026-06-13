Partidos de hoy, sábado 13 de junio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Las mejores selecciones del mundo, luchan por el liderato y alzar la ansiada Copa del Mundo, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 13 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Copa del Mundo
- 14:00 | Qatar vs Suiza - DIRECTV Sports, DGO, Paramount+
- 17:00 | Brasil vs Marruecos - DIRECTV Sports, DGO, Paramount+, América TV, América TVGO
- 20:00 | Haití vs Escocia - DIRECTV Sports, DGO, Paramount+
- 23:00 | Australia vs Turquía - DIRECTV Sports, DGO, Paramount+
Bolivia - Primera División
- 14:00 | Independiente Petrolero vs Real Potosí - Entel Gol
- 17:00 | Gualberto Villarroel SJ vs The Strongest - Entel Gol
Chile - Primera División de Chile
- 11:30 | Coquimbo Unido vs O’Higgins - Max, TNT Sports
- 14:00 | Everton vs Palestino - Max, TNT Sports
- 16:30 | Colo-Colo vs Cobresal - Max, TNT Sports
- 19:00 | Ñublense vs Huachipato - Max, TNT Sports