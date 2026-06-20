Partidos de hoy, sábado 20 de junio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Las mejores selecciones del mundo, luchan por el liderato y alzar la ansiada Copa del Mundo, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 20 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Copa del Mundo

12:00 Países Bajos vs Suecia DIRECTV Sports Peru, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+

15:00 Alemania vs Costa de Marfil DIRECTV Sports Peru, DGO, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium Chile

19:00 Ecuador vs Curazao DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+, TeleOnce Guatemala, STVS

23:00 Túnez vs Japón DIRECTV Sports Peru, DGO, Pramount+, Disney+ Premium