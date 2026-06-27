Partidos de hoy, sábado 27 de junio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Las mejores selecciones del mundo, luchan por el liderato y alzar la ansiada Copa del Mundo, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 27 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Copa del Mundo

16:00 Croacia vs Ghana DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+, Sport 24 Extra, TeleOnce Guatemala

16:00 Panamá vs Inglaterra DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+, Televisión Pública, TyC Sports Argentina

18:30 Colombia vs Portugal DIRECTV Sports Peru, DGO, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium Chile

18:30 RD del Congo vs Uzbekistán DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+, Sport 24 Extra, TyC Sports Argentina

21:00 Argelia vs Austria DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+, Sport 24 Extra, SporTV

21:00 Jordania vs Argentina DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+