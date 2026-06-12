Partidos de hoy, viernes 12 de junio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, viernes 12 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Copa del Mundo

14:00 | Cánada vs Bosnia-Herzegovina - DIRECTV Sports, América TV, Disney Plus, Paramount+

20:00 | Estados Unidos vs Paraguay - DIRECTV Sports, DGO, Paramount+